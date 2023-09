Getty Images y Nvidia lanzan herramienta de IA para crear imágenes

El banco de imágenes Getty anunció este lunes, 25 de septiembre, que se une con la tecnológica Nvidia para lanzar "Generative AI by Getty Images", una herramienta que permite a los usuarios mediante un texto crear imágenes e ilustraciones utilizando la biblioteca de fotografías de Getty.

"Estamos entusiasmados por lanzar una herramienta que aprovecha el poder de la inteligencia artificial generativa para abordar las necesidades comerciales de nuestros clientes respetando al mismo tiempo la propiedad intelectual de los creadores", anotó en un comunicado Craig Peters, director ejecutivo de Getty Images.

La peculiaridad de esta IA generativa a la que tendrán acceso pronto los usuarios es que se entrena únicamente con su enorme biblioteca de imágenes. Es decir, los usuarios saben que si usan esta herramienta no se toparán con demandas de derechos de autor en el futuro.

Getty pagará a los creadores si utiliza su imagen generada por IA para entrenar las versiones actuales y futuras del modelo. Mientras que los usuarios obtendrán derechos perpetuos, mundiales e ilimitados sobre la imagen que crearon.

La IA de Getty Images usa la tecnología de Edify, que forma parte de NVIDIA Picasso.

"La herramienta se entrena únicamente a partir de la amplia biblioteca creativa de Getty Images, que incluye contenido premium exclusivo, con indemnización total por uso comercial", señaló en el comunicado Getty.

Además, la compañía recalcó que las fotografías creadas por los usuarios con esta herramienta no se incluirán en las bibliotecas de contenido de Getty Images e iStock.

No obstante, la herramienta Getty limita los tipos de imágenes que los usuarios pueden generar.

La periodista de The Verge Emilia David, que tuvo acceso a la herramienta, señaló que cuando intentó crear una foto de Joe Biden frente a la Casa Blanca o un gato al estilo de Andy Warhol o Jeff Koons, la máquina no le dejó generar ningún mensaje con el nombre de una persona real.

La compañía dijo a The Verge que su IA "no sabe quién es Andy Warhol, Joe Biden o cualquier otra persona del mundo real" porque no quiere manipular ni recrear eventos de la vida real.

Getty no es la única empresa que usa este modelo de negocio, ya que Adobe también lanzó una herramienta similar.

