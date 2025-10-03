El presidente Gustavo Petro y la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Carina Murcia, encabezaron la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción de la Facultad de Inteligencia Artificial en Zipaquirá, un proyecto estratégico que busca posicionar a Colombia como referente en innovación y transformación digital en América Latina.

El complejo educativo estará ubicado en el sector La Fragüita, frente a la Biblioteca Regional José María Triana, y contará con una inversión de 131.000 millones de pesos, ejecutada a través de Findeter. Según el cronograma, se espera que la facultad abra sus puertas en diciembre de 2026.

Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro destacó que el proyecto representa un salto cualitativo para el país en términos de educación y tecnología: “Esta facultad es para que los jóvenes que se especializan en matemáticas en sus colegios salgan de aquí con formación en matemáticas cuánticas. Estoy en un sueño, pues Zipaquirá no solamente va a traer nuevos premios Nobel, como ya lo hizo, sino que será epicentro de la matemática y la física”, afirmó el mandatario.Petro subrayó la importancia de la fibra óptica y la conectividad como condiciones necesarias para que el conocimiento llegue a todas las regiones del país.

Inició la construcción de la Facultad de Inteligencia Artificial en Zipaquirá Foto: Presidencia de la República

La voz de Zipaquirá: el alcalde Fabián Rojas

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, explicó que el proyecto se viene gestionando desde la administración municipal anterior, que destinó un predio de 6.000 metros cuadrados para el Centro de Inteligencia Artificial.



“Este es un proyecto que recibimos con beneplácito. No sólo beneficiará a los estudiantes de Zipaquirá, sino también a los municipios vecinos como Nemocón, Cogua, Sopó y Cajicá. Esperamos que avance en los tiempos previstos y que se convierta en un polo de desarrollo educativo y tecnológico para toda la Sabana”, aseguró el mandatario local.El alcalde precisó que todavía no se ha definido qué universidad estará a cargo del funcionamiento del centro, aunque el Ministerio TIC y Findeter se encargarán de la operación inicial.



La mirada de los estudiantes

Wilson Rincón, estudiante del Instituto Técnico Industrial de Zipaquirá, expresó el entusiasmo de los jóvenes frente a las oportunidades que abrirá la nueva facultad: “Este proyecto nos permitirá demostrar que Zipaquirá no es solamente la Catedral de Sal, sino también tecnología. La Inteligencia Artificial nos dará la opción de adquirir conocimientos nuevos y mostrar nuestra creatividad”.Para los estudiantes de grado décimo y once, la facultad será una plataforma de acceso temprano a la robótica, el desarrollo de algoritmos y la innovación digital, con el respaldo de universidades y el Sena.



Un nuevo polo de conocimiento en la Sabana

El proyecto busca articular a instituciones educativas como la Universidad de Cundinamarca, Uniminuto y otros actores del ecosistema académico con el fin de crear un clúster de investigación y emprendimiento en inteligencia artificial.

Si bien algunos sectores cuestionan los tiempos de ejecución y la magnitud de la inversión, el alcalde Rojas reiteró que la obra tendrá un impacto regional: “Zipaquirá es cabeza de la región centro de la Sabana de Bogotá y un punto de interés turístico. Con este proyecto, aspiramos a que se sume también como un punto de referencia en innovación tecnológica”.