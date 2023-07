Inteligencia artificial: magnate despidió al 90 % de sus empleados y los reemplazó por un chatbot

El mundo empresarial se encuentra en constante evolución y adaptación a las nuevas tecnologías controladas por la inteligencia artificial, y el magnate indio Suumit Shah no es la excepción, pues el director ejecutivo de la exitosa compañía de comercio electrónico Dukaan anunció recientemente a través de su cuenta de Twitter una drástica medida: despidió al 90% de sus empleados dedicados a la sección de atención al cliente para reemplazarlos por un chatbot impulsado por inteligencia artificial (IA).

Shah argumentó que esta decisión fue "sumamente difícil", pero considerada "absolutamente necesaria" para mejorar la eficiencia y reducir costos en la empresa. Según sus estimaciones, el chatbot con inteligencia artificial, bautizado como "Lina", puede proporcionar respuestas adecuadas en un tiempo considerablemente más corto que el personal humano.

"Debido a la instalación de inteligencia artificial, el usuario recibe la primera respuesta instantáneamente, el servicio proporciona una solución a los 3 minutos en lugar de a las 2 horas y los costos de atención al cliente se recortaron en un 85%", explicó Shah.

Una oportunidad en la inteligencia artificial

La sección de atención al cliente había sido un desafío para Dukaan durante mucho tiempo, y Shah vio en la inteligencia artificial una oportunidad para solucionarlo. Aunque su startup tiene como objetivo convertirse en una "unicornio" en menos de 10 años, alcanzando una valoración de 1.000 millones de dólares o más, Shah priorizó la rentabilidad inmediata.

Según el magnate, "Lina" no solo es capaz de responder preguntas genéricas, sino que también puede resolver dudas específicas de cada usuario, convirtiéndose en un asistente virtual personalizado con inteligencia artificial.

"Imagina tener tu propio asistente de inteligencia artificial, que conoce tu negocio al dedillo y puede responder a las consultas de los clientes al instante, 24 horas al día, 7 días a la semana", resaltó Shah.

Criticas por remplazar a empleados por inteligencia artificial

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, pues los usuarios en redes acusaron a Shah de tratar inadecuadamente a sus empleados y de celebrar públicamente su despido masivo para cambiarlos por máquinas manejadas con inteligencia artificial.

Al final, esta situación plantea un debate más amplio sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Goldman Sachs, el banco estadounidense, había advertido previamente que el desarrollo de la inteligencia artificial generativa podría automatizar alrededor de 300 millones de empleos a tiempo completo en todo el mundo. La implementación de chatbots y otras formas de automatización de servicios puede generar preocupación en cuanto a la pérdida de empleos y la calidad de la atención al cliente.

El caso de Dukaan y Suumit Shah representa un ejemplo concreto de cómo la inteligencia artificial está transformando las dinámicas laborales en el ámbito empresarial. A medida que la tecnología avanza, es necesario abordar cuidadosamente los efectos y las implicaciones que esto tiene para los trabajadores y la sociedad en general.

Inteligencia artificial - trabajo Foto: Bing Image Creator

Inteligencia artificial no afectará estas profesiones, según OpenAI

En un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial (IA), muchos temen que sus trabajos sean reemplazados por máquinas y algoritmos sofisticados. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones, existe un conjunto de profesiones que se mantendrán firmes en medio de la revolución tecnológica y que incluso podrían generar nuevos empleos.

A medida que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta útil en nuestra cotidianidad, también ha surgido la preocupación de que ciertas profesiones desaparezcan ante los avances tecnológicos. Varios blogs y portales especializados han advertido sobre el posible impacto en distintos campos laborales, ya que las tareas realizadas por seres humanos podrían ser programadas y ejecutadas por máquinas.

Profesiones que no desaparecerían por la inteligencia artificial

Construcción:

Dentro de la lista de profesiones que resistirían el avance de la inteligencia artificial se encuentran los operarios y trabajadores del sector de la construcción. A pesar de los avances tecnológicos, la construcción sigue siendo un trabajo altamente dependiente de la habilidad y experiencia humana.

Cocineros:

Los operarios en la industria alimenticia y de preparación de comidas también se mantendrían indispensables, ya que la creatividad y el gusto en la cocina son elementos difíciles de replicar para una máquina.

Mecánicos:

Otras profesiones que se mantendrían a salvo son los mecánicos de automóviles y bicicletas, quienes poseen un conocimiento técnico especializado y un ojo experto para detectar problemas. Los peluqueros, con su habilidad para el estilismo y el trato personalizado, también se encontrarían fuera del alcance de la inteligencia artificial.

Deportistas:

Además, existen ocupaciones como los atletas, extractores de petróleo, instaladores de electrodomésticos y productores de cárnicos, que seguirían demandando habilidades humanas específicas y que requerirían un contacto físico y adaptabilidad que aún no puede ser igualado por la tecnología de la inteligencia artificial.

Aunque la inteligencia artificial sigue avanzando y generando cambios en el mercado laboral, hay profesiones que se mantienen resistentes a su influencia. La construcción, la industria alimenticia, la mecánica, la peluquería y el deporte, entre otras, son áreas donde la destreza humana y el contacto personal siguen siendo irremplazables. Si bien es importante prepararse para los cambios que trae consigo la inteligencia artificial, muchas profesiones aún tienen un futuro sólido en un mundo cada vez más tecnológico.

