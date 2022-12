Operadores móviles se mueven tras nuevos planes lanzados por Tigo

El mercado de la telefonía móvil se movió tras el anuncio de la semana pasada de Tigo de planes con muchas gigas, pese a que a este operador la Superintendencia de Industria y Comercio le llamó la atención por supuesta “publicidad engañosa”.



En el caso de Claro, la empresa lanzó planes que van desde 5 hasta las 30 gigas que incluyen otros servicios como Claro Música y Claro video.



“Pensando en brindar una experiencia superior, estos nuevos planes pospago ofrecen entre 5 y 30 GB de navegación en la red más grande y rápida del país. El chat de Whatsapp, Facebook y Twitter están incluidos y se pueden seguir usando inclusive al terminar los datos del plan. Incluye minutos y mensajes de texto (SMS) ilimitados a cualquier operador”, señaló la empresa.



Vive conectado con los nuevos planes Postpago. ¡Conócelos y sé parte de nuestra familia! pic.twitter.com/HGVnxK1lu6 — Claro Colombia (@ClaroColombia) September 22, 2018

Mientras tanto, Movistar lanzó un plan de 6 gigas, por 54.900 pesos al mes, que incluye minutos ilimitados a Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, así como SMS ilimitados.





Mientras tanto, Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, aseguró que no es cierto que se haya hecho publicidad engañosa en la publicidad sobre planes ilimitados de internet.



“Nosotros hemos sido trasparentes y directos a nuestros usuarios. Usted puede mirar toda la publicidad que nosotros sacamos, claramente lo decíamos, no en la letra pequeña sino en parte de la publicidad, que la velocidad se reducía dependiendo del plan”, aseguró el ejecutivo.



Preguntado sobre el descenso de la velocidad tras el consumo de 15 gigas, Cataldo dijo: “Aquí, por una restricción, según nos dice la SIC del tema de la velocidad no se puede usar esa palabra”.