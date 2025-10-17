La nueva freidora de aire Kalley: ahorro, tecnología y estilo por menos de $150.000 pesos

En un esfuerzo por acercar la tecnología y el bienestar a todos los hogares colombianos, Kalley, reconocida marca nacional de electrodomésticos, lanza al mercado su nueva Freidora de Aire Digital de 4 litros (modelo K-MAF4D). Este innovador producto llega con una promesa clara: combinar practicidad, salud y ahorro en un solo equipo accesible para todos los bolsillos.

Con un precio de lanzamiento sorprendente de $144.900 pesos, gracias a un descuento del 67% sobre su valor original de $449.900 pesos, Kalley busca posicionar este electrodoméstico como Una de las opciones más económicas, eficientes y confiables dentro del mercado colombiano. Y por si fuera poco, incluye 2 años de garantía respaldada por más de 80 centros de servicio técnico en todo el país, lo que refuerza la confianza del consumidor en la marca.



Una aliada para cocinar más saludable y rápido

La freidora de aire Kalley de 4L ha sido diseñada pensando en las necesidades de familias pequeñas y medianas. Su capacidad permite preparar una amplia variedad de platos, desde papas fritas crujientes hasta pollo jugoso o incluso postres, todo esto sin necesidad de utilizar aceite, gracias a su sistema de circulación de aire caliente constante, que garantiza una cocción uniforme y saludable.

El dispositivo cuenta con un panel digital con pantalla LED táctil, que permite un control preciso de temperatura (ajustable entre 80 °C y 200 °C) y tiempo (hasta 60 minutos), facilitando una experiencia de uso intuitiva y personalizada. Además, incluye un temporizador con apagado automático y alerta sonora, lo que asegura una cocción sin complicaciones ni riesgos.

Diseño compacto y seguro

Con un peso aproximado de 3.3 kg y un elegante diseño en color negro brillante, esta freidora no solo se adapta fácilmente a cualquier cocina, sino que también ha sido fabricada con componentes que priorizan la seguridad del usuario. Su mango frío al tacto, soportes antideslizantes y sistema de bloqueo de cesta, ofrecen tranquilidad durante cada uso.



La limpieza tampoco representa un problema, ya que incluye una cesta antiadherente y una rejilla inferior extraíble, que facilitan su mantenimiento diario sin esfuerzo.

Kalley reafirma su compromiso con valores como la accesibilidad, la confianza y la innovación, al ofrecer productos que mejoran la calidad de vida sin representar una carga económica. Con esta nueva freidora, la marca no solo busca aumentar el tráfico hacia su sitio web, sino también reforzar su imagen como una empresa cercana, práctica y orientada al bienestar del consumidor colombiano.

La estrategia de comunicación de Kalley destaca, en sus primeras fases, dos mensajes clave: el precio insuperable de $144.900 COP y la garantía extendida de 2 años. En paralelo, se muestran las capacidades funcionales del equipo, incluyendo su versatilidad para cocinar diferentes recetas de forma saludable y conveniente.