Las mejores canciones para hacer el amor, ¿cuál es su favorita?

Juanita Kremer y Andrés Murcia estuvieron un poco inquietos este viernes en La Nube, por lo que decidieron compartir sus canciones favoritas para esos encuentros amorosos y no tan amorosos, pero que definitivamente con música son mucho mejores.

Queremos que nos ayuden a escoger las 5 mejores canciones de este listado, votando en las encuestas que dejamos en nuestra cuenta @BLUTecnologia y con la etiqueta #CancionesParaElSexo

Este el playlist:

Lambada - Kaoma (Juanita Kremer)

Soda Stereo - Tratame Suavemente (Murcia)

Magic - Coldplay (Juanita Kremer)

Closer - NIN (Murcia)

I`m Too Sexy - Right Said Fred (Juanita Kremer)

Ordinary World - Duran Duran (Murcia)

Careless Whisper - George Michael (Juanita Kremer)

Tú me quemas - Eddie Santiago (Murcia)

Crazy - Aerosmith (Juanita Kremer)

Despacito – Luis Fonsi ft Daddy Yankee (Murcia)

