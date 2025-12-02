MinTIC aclara su papel frente al bloqueo de plataformas digitales

La viceministra de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gloria Patricia Perdomo Rangel, se refirió al bloqueo del dominio Expressen.se y afirmó que la entidad actúa como garante para prevenir ciberdelitos.

Señaló que existen listas publicadas por la Policía Nacional y, en el caso de Coljuegos, listados de sitios asociados a estafas, cuya restricción es ordenada por estas autoridades. Indicó además que el Ministerio no realiza los bloqueos de manera directa, sino que verifica que los proveedores de servicios de internet cumplan las decisiones que les corresponden.

El Ministerio TIC precisó que, de acuerdo con la normativa vigente, no tiene facultades para determinar qué contenidos deben ser bloqueados ni puede ordenar la suspensión del acceso a plataformas digitales. Dichas competencias pertenecen únicamente a entidades con atribución expresa como Coljuegos, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Fiscalía y los jueces de la República, que emiten las decisiones que los operadores deben atender.

La cartera recordó que el acceso a Internet ha sido reconocido como un derecho fundamental autónomo, por lo que cualquier restricción debe cumplir con requisitos como ley expresa, autoridad competente, finalidad constitucional válida y proporcionalidad. Bajo ese marco, el Ministerio subrayó que su función se limita a garantizar que las órdenes emitidas por las autoridades se implementen correctamente, sin intervenir ni definir los contenidos objeto de bloqueo.



Frente al caso del dominio Expressen.se, el Ministerio informó que entre el 14 y el 19 de noviembre de 2025 no emitió ni recibió instrucciones relacionadas con ese sitio. Explicó que las listas de plataformas de juegos de azar son administradas exclusivamente por Coljuegos, conforme a sus competencias establecidas en la Ley 643 de 2001 y en el Decreto Legislativo 175 de 2025. El Ministerio hace disponible esta información para consulta de los operadores, sin modificarla o interpretarla.

La entidad afirmó además que no opera firewalls, no gestiona DNS, no realiza filtrado de tráfico ni emplea herramientas de inspección profunda de paquetes. Su papel consiste únicamente en comunicar las decisiones oficiales a los proveedores de servicios de internet, en cumplimiento del principio de legalidad y de las políticas de acceso a la red.