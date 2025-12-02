En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / MinTIC aclara su papel frente al bloqueo de plataformas digitales

MinTIC aclara su papel frente al bloqueo de plataformas digitales

La viceministra de Conectividad explicó que el Ministerio no bloquea páginas web y que su función es verificar que los proveedores de internet cumplan decisiones emitidas por autoridades como la Policía y Coljuegos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad