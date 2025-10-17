OpenAI pausará algunas imágenes en su modelo de videos Sora por caso Martin Luther King

La tecnológica OpenAI anunció que pausará en su modelo de generación de videos Sora las imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) de Martin Luther King, a petición de sus familiares.

La empresa indicó en un comunicado que algunos usuarios han generado imágenes "irrespetuosas" del fallecido activista.

"Por ello, a solicitud de King, Inc. (la entidad legal que administra el patrimonio y los derechos de autor del estadounidense), OpenAI ha pausado las representaciones del Dr. King", explicaron.

OpenAI también apuntó que, pese a que existe un "fuerte interés" en la libertad de expresión para representar a personajes históricos, estos y sus familias deberían tener el control sobre cómo se utiliza su imagen.



La compañía cofundada por el empresario Sam Altman agregó además que reforzará las medidas de protección de las figuras históricas en su plataforma.

OpenAI / ChatGPT / Foto: AFP

Y aseguró que los representantes autorizados y los propietarios de derechos de figuras públicas pueden solicitar que su imagen no se utilice en Sora.

Este modelo de IA ha atraído las críticas de entidades como la Motion Picture Association (MPA), que representa a los principales estudios cinematográficos de Hollywood.

Publicidad

En concreto, MP instó la semana pasada a OpenAI a “tomar medidas inmediatas y decisivas” contra una de las versiones de Sora, llamada Sora 2, y aseguró que el contenido que produce infringe derechos de autor.

En las últimas semanas, Sora 2 ha inundado las redes sociales de videos hiperrealistas a la par de surrealistas, como uno en el que aparece el propio Sam Altman robando en una tienda de Target u otro en el que se ve al personaje de videojuegos Mario Bros escapar de la policía.

Por su parte, la empresa de IA dijo que la compañía dará a los titulares de derechos "un control" sobre cómo se utilizan sus personajes.