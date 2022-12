¿Por qué Estados Unidos quiere prohibir TikTok?

Estados Unidos amenazó con prohibir la aplicación TikTok para evitar que el Gobierno de China obtenga datos personales de ciudadanos estadounidenses. Varios senadores han señalado que la red social está siendo usada como una herramienta de espionaje, pese a que no existen pruebas de que esto suceda.

La prohibición, más bien, parece ser una medida que busca perjudicar el nuevo activismo digital de tiktokers y fanáticos del K-Pop, que han empañado el intento de reelección presidencial de Donald Trump.

TikTok es considerada la ‘startup’ más valiosa del mundo, valorada en USD 75.000 millones. La aplicación permite a los usuarios publicar videos graciosos, similar a Snapchat e Instagram. En total ha sido descargada más de 2.000 millones de veces, 307 millones más que cualquier otra app en el mundo. Sus funciones, que permiten una fácil edición de video, reenviar y hacer duetos y comentarios, aumenta el interés de los usuarios y satisface sus necesidades psicológicas, según una investigación de la Universidad de Shenzhen.

La empresa china ByteDance es dueña de la afamada aplicación. Por eso han surgido temores con respecto a que los datos de los usuarios que recoge esta empresa puedan ser compartidos con el Gobierno de Xi Jinping. Por su parte, TikTok se ha distanciado de ByteDance y Douyin (el nombre de la aplicación que funciona en China) y aseguró que los datos se guardan en servidores ubicados en EEUU y Singapur.

Ante la desconfianza, el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que la administración Trump "estaba considerando" prohibir la aplicación y el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, señaló que la medida podría darse en tan solo semanas. También han surgido peticiones para prohibir TikTok en otros países como Australia e India.

¿Por qué quieren prohibirlo?

1. Por la guerra comercial entre EEUU y China

La prohibición puede verse dentro del marco de la guerra comercial entre China y EEUU que inició en marzo de 2018, luego de que Donald Trump anunciara la imposición de aranceles a productos de fabricación china. La medida se dio después de que el primer mandatario acusara a Beijing de llevar a cabo “prácticas desleales de comercio” y robo de propiedad intelectual. En represalia, el Gobierno chino impuso aranceles a cientos de productos estadounidenses.

Eliminar TikTok del mercado estadounidense implicaría un favor de la administración Trump a empresas como Facebook para eliminar a un gran competidor. De hecho, la compañía anunció que lanzará próximamente Instagram Reels, una nueva funcionalidad que permite a los usuarios hacer ‘lip syncs’ (fonomímica), usar audios para sus grabaciones y editar de manera creativa sus videos, características que hasta el momento solo eran de TikTok.

2. Manipulación e intervención electoral

TikTok ha atraído recientemente la atención de analistas de seguridad nacional por ser un mecanismo utilizado por grupos terroristas para influir en jóvenes, debido a su popularidad. Por ejemplo, el Estado Islámico ha publicado videos cortos de propaganda en esta aplicación. También los Tigres de Tamil han usado la aplicación para influir en adolescentes de Sri Lanka. Es decir, TikTok podría ser un método de reclutamiento para grupos extremistas, aunque no hay evidencia de qué tan efectivo sea.

El Gobierno Indio decidió prohibir la aplicación por su “contenido inapropiado y sexualmente explícito” y la calificó como “una quiebra moral entre los jóvenes del país”. También porque la aplicación ha generado muchas muertes accidentales de jóvenes que intentan hacer retos que ponen en riesgo tanto su vida como la de otros. Por ejemplo, el tiktoker Faizal Siddiqui promovió ataques con ácido a mujeres que rechazan tener relaciones o propuestas de matrimonio. Otra estrella de la aplicación, Faisal Shaikh, glorificó el asesinato de Tabrez Anzari, un musulmán linchado en Jharkhand.

Junto a TikTok, el Gobierno indio prohibió otras 50 aplicaciones de origen chino. Muchos analistas creen que esta decisión se debe más a una retaliación política y económica luego de que 20 soldados indios murieran durante el peor enfrentamiento militar en 60 años entre ambas naciones, en la difusa frontera del Himalaya. India también anunció nuevos aranceles y barreras comerciales a unos 300 productos chinos, prohibió que empresas de ese país sean parte de proyectos de telecomunicaciones y en algunos restaurantes y hoteles de Delhi ya no se permite la entrada de ciudadanos chinos por motivos de seguridad nacional.

La gran preocupación para EEUU, no obstante, es “la privacidad y la seguridad del pueblo estadounidense”, como dice la carta enviada por 24 congresistas al presidente Donald Trump en la que le piden que tome medidas decisivas contra TikTok. En realidad su intranquilidad se debe a una posible intervención política por parte de China mediante el uso de mensajes manipuladores en la red social, faltando pocos meses para las elecciones presidenciales.

Con datos de usuarios de Facebook, Rusia logró influenciar en las elecciones presidenciales de 2016 y en la votación del brexit en el Reino Unido, según lo demostró el escándalo de Cambridge Analytica. Por eso, hace un año surgieron preocupaciones de privacidad similares con FaceApp, la aplicación rusa que "envejece" las fotos de los usuarios usando inteligencia artificial.

TikTok requiere permisos de ubicación, grabación de audio y cámara, y acceso a contactos, al parecer más datos de los que recopilan compañías como Twitter y Facebook, según reveló un estudio de la firma de ciberseguridad Lookout. Sin embargo, el Washington Post encontró que aunque TikTok enviaba una cantidad "anormal" de datos, era en general la misma que otras aplicaciones (como Facebook) suelen recopilar.

Según TikTok, el Gobierno chino nunca le ha pedido estos datos y aseguró que en caso de que lo hiciera ellos rechazarían dicha solicitud. No obstante, en China las empresas están obligadas a colaborar con el Estado. Sin ir más lejos, en 2018 el Gobierno ordenó eliminar Neihan Duanzi por su “contenido vulgar”, una red social creada por ByteDance para compartir memes. Zhang Yiming, la novena persona más rica del país y fundador de la compañía dueña de TikTok, escribió una disculpa pública porque su producto no seguía “los valores centrales socialistas”.

TikTok ha sido señalado de censurar algunos videos, como el de Feroza Aziz, una estadounidense que grabó un tutorial de maquillaje mientras llamaba la atención sobre el trato que reciben los musulmanes de la etnia uigur en China, en la región de Xinjiang. Las autoridades chinas mantienen a miles de uigures y musulmanes de otras minorías étnicas incomunicados en “campos de reeducación” bajo el argumento de que buscan contrarrestar el extremismo. TikTok señaló que la suspensión de la cuenta de la adolescente se debió a un “error humano”.

Hace poco se filtraron documentos de las pautas de comportamiento que deben tener los moderadores de la aplicación. Allí se instruye censurar videos que mencionan los sucesos de la Plaza Tiananmen de 1989, la independencia tibetana o el grupo religioso Falun Gong. Además, se les pedía que suprimieran videos de personas pobres, feas, transgénero o discapacitados, supuestamente para evitarles que fueran objeto de acoso en la red social.

3. Para atacar a activistas digitales

Este lunes, antes del primer encuentro político de Donald Trump para su reelección, Brad Parscale, su gerente de campaña, aseguró que habían recibido más de un millón de solicitudes de boletos para el encuentro organizado en Tulsa, Oklahoma. No obstante, solo llegaron 9 mil personas y Trump tuvo que dar su discurso en medio de un estadio casi vacío. Lo que sucedió fue que miles de tiktokers y fanáticos del K-Pop le jugaron una broma al presidente y reservaron boletos, pero nunca asistieron.

Mary Jo Laupp, una mujer de 51 años, fue la primera tiktoker que decidió hacer pública la idea que más tarde sería recogida por los seguidores de pop coreano en otras redes sociales. "Recomiendo a todos aquellos que queremos ver este auditorio de 19.000 asientos apenas lleno o completamente vacío, reservar boletos ahora, y dejar a Trump solo en el escenario". La mañana siguiente el video tenía más de 700.000 me gusta y más de dos millones de visitas.

La idea era castigar a Trump por la manera en que reprimió las manifestaciones nacionales tras la muerte de George Floyd a manos de un policía. Y también por la decisión de hacer el evento en Tulsa, donde ocurrió una masacre contra la comunidad negra en 1921, y justo el 19 de junio, cuando las comunidades afroamericanas celebran Juneteenth, el día de la emancipación de la esclavitud; una clara bofetada al movimiento Black Lives Matters.

Tiktokers y fanáticos del K-Pop han apoyado abiertamente este movimiento de alcance internacional que cuestiona los asesinatos de ciudadanos por parte de la Policía estadounidense y exige respeto de la vida de los afroamericanos. BTS, el grupo más famoso de música pop coreana, donó un millón de dólares al movimiento y al poco tiempo sus fanáticos lograron recoger la misma cantidad de dinero. Desde entonces, estos jóvenes usan su conocimiento de herramientas digitales en redes sociales para apoyar el levantamiento social.

Por ejemplo, se apropiaron de etiquetas como #MAGA (Make America Great Again), #BlueLivesMatter o #WhiteLivesMatters, que podrían usar supremacistas blancos para mandar mensajes racistas. En cambio, al seguir esos temas de conversación, las personas solo encontraban videos musicales. También atacaron una aplicación que creó la Policía de Dallas para que cualquier residente grabara videos de manifestantes haciendo actividades ilegales. A las pocas horas lograron deshabilitar la app inundándola con videos de sus bandas favoritas.

Durante la pandemia del coronavirus el uso de TikTok ha aumentado a nivel mundial y millones de jóvenes estadounidenses ven en la plataforma una herramienta para mantener vínculos sociales durante el confinamiento y para ganar un sustento. “Los usuarios de la generación Z y los ‘millenials’ han encontrado una comunidad en la aplicación, particularmente durante la pandemia de coronavirus”, explica Taylor Lorenz, reportera de tecnología y cultura de internet de The New York Times.

En solo un mes Donald Trump entendió que estos jóvenes podrían afectar su camino a la reelección. La decisión de bloquear TikTok sería una manera de atacar un frente digital en el que los usuarios son expertos en entender algoritmos y en posicionar temáticas de conversación, y eliminar así una herramienta que permite la organización del activismo digital.

Los jóvenes siempre han buscado en las redes sociales un refugio en el que puedan alejarse de las discusiones políticas y las personas mayores. Por eso cuando la política empezó a inmiscuirse en plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram, poco a poco fueron abandonando sus cuentas hasta encontrar una nueva red social. Sin embargo, sucede algo diferente con TikTok: ahora son los jóvenes los que se están metiendo en el escenario político. En pocas palabras, esto es una guerra y los tiktokers y fanáticos del K-Pop están más que preparados para la batalla.

*El autor es periodista de la Universidad Externado de Colombia, magíster en derecho internacional y magíster en estudios internacionales de la Universidad de Los Andes de Colombia.

