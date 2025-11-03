Qué hacer si se cae la nube: consejos para proteger su dinero y sus datos

La reciente caída de Amazon Web Services (AWS), la nube más grande del planeta, dejó una lección que millones de personas no deberían olvidar. Más de ocho millones de reportes y cerca de 100 plataformas esenciales —entre ellas Zoom, Roblox, Duolingo y varios servicios de pago— quedaron fuera de línea durante horas. El impacto económico global superó los 75 millones de dólares por hora, una cifra que refleja la fragilidad de la vida digital moderna.

En Colombia, el golpe se sintió con fuerza: pagos bloqueados, transferencias suspendidas y empresas desconectadas de sus clientes. Según Óscar Ríos, gerente de la firma tecnológica Conexcol, “cuando un problema en Estados Unidos puede detener una empresa en Bogotá, la preparación no es opcional: es supervivencia digital”.

Falla mundial en Amazon Web Services Foto: AFP

Cómo proteger su dinero y datos si la nube vuelve a fallar

Más allá de culpar a los gigantes tecnológicos, lo importante es saber cómo reaccionar. La buena noticia es que proteger los datos y el dinero no requiere inversiones millonarias, sino organización. Los expertos sugieren cinco pasos prácticos para enfrentar un posible colapso digital:



Verificar el lugar donde se guardan los datos. Es fundamental conocer si la información está alojada en servidores dentro o fuera del país. Priorizar los procesos esenciales. Los pagos, la atención al cliente y la comunicación interna deben tener alternativas disponibles. Crear un plan B digital. Contar con copias locales, canales de cobro alternos y bases de datos descargadas puede marcar la diferencia. Respaldar la información automáticamente. Configurar copias de seguridad diarias en una nube local o híbrida garantiza continuidad operativa. Capacitar al equipo. Todos los empleados deben saber qué hacer y cómo responder ante una caída tecnológica.

“Confiar toda la operación a una sola nube es como tener toda la mercancía en una bodega: si se bloquea la entrada, se paraliza todo”, advierte Ríos.



¿La nube global es necesaria?

AWS, Microsoft Azure y Google Cloud controlan más del 60% de la infraestructura de internet. Su dominio ha permitido abaratar costos y acelerar la digitalización mundial, pero también ha generado una peligrosa dependencia. En Colombia, la Ley 1581 de 2012 exige que los datos personales enviados al exterior cuenten con el mismo nivel de protección que dentro del país, lo que complica los procesos de recuperación cuando ocurren fallas de gran escala.

La recomendación de los expertos es clara: adoptar una nube híbrida, que combine la capacidad internacional con respaldo local, soporte técnico nacional y cumplimiento normativo. En la era digital, la verdadera estabilidad no consiste en evitar los apagones tecnológicos, sino en saber mantenerse en pie cuando inevitablemente ocurren.