¿Qué tanto afecta el uso de la tecnología al cerebro?

“Todo nos afecta si no tenemos un buen manejo de ello. Todo lo que hacemos en nuestra vida depende de nuestro criterio y otras variables, nadie se atrevería a decir que la tecnología es mala, de hecho, yo la amo, pero si hacemos un uso inadecuado de ella nos va a afectar”, dijo.



Reyes señaló que lo que pasa en la actualidad es que la población vive en un mundo que quiere eficiencia y eficacia, a tener un desarrollo más amplio, tener mayores ingresos, tener mejor posicionamiento y demás, lo que lleva a llegar a los límites.



“No estamos respetando nuestras necesidades y cómo nos debemos cuidar y el sistema nervioso hace parte de esos cuidados que debemos tener”, agregó.



La especialista aconsejó disminuir el uso de estos aparatos en situaciones que no son necesarias, por ejemplo: en altas horas de la noche, en restaurantes o espacios donde se pueden compartir con quienes están alrededor.



Escuche esto y demás indicaciones que dio la psicóloga en el programa en este audio adjunto.