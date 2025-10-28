Lo que deberían hacer las empresas en Halloween para no recibir sustos

Se aproxima Halloween, fecha que es clave para el comercio en Colombia y, por eso, es importante que las empresas/negocios estén preparados para no recibir sustos que puedan sorprenderlos negativamente para cerrar el mes de octubre.

Es decir, estos días son claves para que las marcas ganen visibilidad, se diferencien dentro del alto volumen de publicaciones y conecten en redes sociales con los consumidores mediante narrativas creativas y auténticas.

Estas campañas, bien diseñadas, permiten a las empresas tener mejores resultados tras integrarse de forma orgánica a la conversación cultural y aprovechar el interés que despiertan las celebraciones.



La importancia de redes sociales en Halloween

De acuerdo con datos de Connectif, más del 30 % de las ventas anuales en canales digitales ocurre durante las temporadas especiales. Tiendanube reportó que en Halloween de 2024 las ventas crecieron un 40 % respecto al año anterior, con un gasto promedio de $115.326 por persona. Este incremento se explica porque, según Fenalco, el 73 % de los colombianos participa activamente en actividades relacionadas con esta fecha, lo que convierte a octubre en un mes decisivo para las marcas que buscan impulsar sus resultados.

Halloween Foto: Pexels

Para Karen Carreño, CEO de Match Agency, estas cifras reflejan un entorno favorable para fortalecer la relación con las audiencias mediante campañas con creadores de contenido. Además, destacó que las narrativas cinematográficas, el uso de inteligencia artificial, las microhistorias, el humor y los efectos especiales marcarán la tendencia durante esta temporada.



La experta recomienda que las marcas planifiquen con antelación para garantizar la calidad en la producción y coordinación con los creadores de contenido. También sugiere evitar campañas genéricas y apostar por propuestas alineadas con la identidad de cada marca, permitiendo al mismo tiempo que los influenciadores tengan libertad creativa.

Las industrias de consumo masivo, tecnología, entretenimiento, moda y belleza son las que mejor capitalizan el potencial de Halloween al construir narrativas culturales sólidas y fomentar colaboraciones que generan conversación en redes sociales.