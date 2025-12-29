WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de enero de 2026

WhatsApp comenzará el año 2026 con una nueva actualización de sus requisitos técnicos, lo que implicará el fin de la compatibilidad para varios modelos de teléfonos móviles. La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, dejará de operar en dispositivos cuyos sistemas operativos ya no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y funcionamiento.

Según explicó la compañía, esta decisión responde a un proceso permanente de revisión tecnológica. El objetivo es identificar equipos que han quedado obsoletos y que ya no reciben actualizaciones oficiales ni parches de seguridad, una condición indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma y la protección de los datos de los usuarios.

“Cada año analizamos cuáles son los dispositivos y sistemas más antiguos y con menor número de usuarios. Muchos de ellos no cuentan con las actualizaciones de seguridad más recientes ni con la funcionalidad necesaria para ejecutar WhatsApp”, señaló la empresa en un comunicado.

Aunque este tipo de depuración no se realiza únicamente una vez al año, Meta confirmó que, a partir de 2026, solo podrán seguir usando la aplicación los celulares que cuenten con Android 5.0 o versiones superiores, así como los iPhone con iOS 15.1 o posterior. Los dispositivos que estén por debajo de estos sistemas operativos perderán progresivamente el acceso a WhatsApp: algunos podrán mantener los chats con funciones limitadas, mientras que otros quedarán completamente inhabilitados.



WhatsApp Foto: Unplash

Celulares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2026

De acuerdo con la información divulgada, los modelos que ya no podrán usar la aplicación desde el 1 de enero de 2026 son:



iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

Optimus L3

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

Xperia Z2

Xperia Z3

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

Para saber si un celular está en riesgo, los usuarios pueden verificar la versión del sistema operativo ingresando al menú de Ajustes o Configuración del dispositivo. Anticiparse a este cambio permitirá realizar copias de seguridad y evitar la pérdida de información o la interrupción del servicio de mensajería.

