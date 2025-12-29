En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Redes sociales  / WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de enero de 2026

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 1 de enero de 2026

La aplicación WhatsApp iniciará 2026 con el fin de la compatibilidad para varios modelos de celulares que ya no cumplen estos requisitos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad