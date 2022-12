Symplifica: una solución online para la administración de empleados domésticos

“Mucha gente tiene un rollo en contratar a las personas, porque no saben la responsabilidad que tienen como empleador. Tienen que afiliarlos a Seguridad Social, liquidarles aportes, primas, cesantías, etc, y cuando no lo hacen, se exponen a recibir grandes multas y sanciones, además que no cumplen con la responsabilidad de cumplir con el derecho que tienen los empleados”, explicó Méndez.

El CEO detalló que Symplifica se encarga entonces “de hacer todo y darle tranquilidad de hacer las cosas bien desde el principio, sin necesidad de salir de su casa, porque todo lo hacemos a través de la web”.

Obtenerlo solo depende de ingresar a www.symplifica.com y registrarse como empleador, registrar igualmente al empleado, subir los documentos solicitados y suministrar el número de cuenta para realizar los debidos pagos.

“Mes a mes, ya una vez esté registrado, se puede usar la App y si la empleada tiene una cuenta, se le empiezan a hacer las transferencias desde ahí”, agregó.

Las tarifas para contratar este servicio varían según el tiempo. “Si es un empleado que va de una a dos veces a la semana, son 16.500 pesos mensaules por empleado. Si va de tres a cuatro, son $22.500 y si va tiempo completo, son $29.500”, dijo.

“Mucha gente cree que afiliar a estos empleados genera un costo muy grande. Primero, es un deber, hay que hacerlo y segundo, el costo tampoco es tan alto”, añadió Camilo y aseguró que en caso de accidentes, sino están las obligaciones cubiertas, habría que pagar pensiones vitalicias.