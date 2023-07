TikTok for Business ya está disponible para pequeñas y medianas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 90 % del sector productivo del país, según el Dane. Tan solo en 2021, se registró la existencia de más de 5.4 millones de estos emprendimientos en Colombia.

Eso quiere decir que la economía del país se mueve en gran parte gracias a estas empresas que cada día buscan crecer en el mercado. Por eso, TikTok, la plataforma de contenidos más usada en el mundo y que actualmente cuenta con más de 800 millones de usuarios en el mundo, ha habilitado para este sector la herramienta de TikTok for Business, la cual se lanzó en un principio para las marcas reconocidas.

De esta forma, las empresas pueden impulsar su presencia digital de manera creativa e innovadora entre los usuarios de TikTok.

"En TikTok conocemos bien la importancia del emprendimiento en Latinoamérica, por eso buscamos ofrecer las mejores oportunidades a aquellas empresas que están comenzando, sin importar su tamaño", expresó Silvia Belluzo, líder de marketing para pymes de TikTok Latam, a través de un comunicado.

A partir de este momento, a través de TikTok Ads Manager, la plataforma de autoservicio de TikTok, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los creadores de contenido y cualquier usuario, pueden acceder a las herramientas creativas e innovadoras para crear, gestionar y publicar anuncios auténticos que les ayuden a impulsar su presencia digital y conectar con sus comunidades.

¿Cómo empezar en TikTok si es un emprendedor?

Dentro de TikTok for Business, hay diversos materiales informativos y educativos, como 'How to TikTok', la primera guía oficial y gratuita que enseña a los emprendedores desde cómo abrir una cuenta hasta cómo crear contenido creativo. Asimismo, los emprendedores pueden acceder a 'MasterTok', un programa gratuito de capacitación para pymes con el propósito de brindarles las herramientas técnicas y creativas para que crezcan dentro de la plataforma.

