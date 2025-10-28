Tinder cambia drásticamente por grave problema y añade función obligatoria para todos

En octubre, la famosa aplicación de citas conocida como Tinder anunció un importante cambio que será obligatorio para todos los usuarios y que empezará a exigir progresivamente en todo el mundo. Se trata de una nueva función que reforzará la seguridad.

La app lanzó Face Check, una herramienta de verificación facial que ayudará a confirmar que la persona dueña de la cuenta sí sea en realidad, sin filtros y sin engaños. En términos sencillos, servirá como un autenticador para todos los usuarios.

Lo que busca Tinder es que coincida la cara de la persona con sus fotos de perfil y con los datos que suministró en la aplicación. A través de un comunicado, esta red social detalló que “ya es obligatorio para todos los nuevos” miembros en siete países y el estado de California, en Estados Unidos.

El objetivo es claro, generar mayor confianza, reducir la suplantación de identidad y “redefinir” la autenticidad de las citas que se planean una vez las personas hacen match en la app. Aunque fue lanzada el pasado 22 de octubre, aún no está habilitada en varias zonas.



Tinder cambia Foto: AFP

“(…) Se extenderá a otros estados de EE. UU. en los próximos meses como parte de la siguiente fase de innovación en seguridad de Tinder”, precisó el comunicado.



¿Cómo funciona Face Check de Tinder?

Los usuarios deberán completar la verificación fácil con un videoselfie dentro de la misma aplicación. Es decir, al acceder, se tomarán un video de su cara desde varios ángulos o distancias y listo.

Este sistema, según explicó Tinder, ayudará a confirmar que la “persona es real y está presente físicamente” y, además, a que su rostro coincida con “el que aparece en su foto de perfil”. De lo contrario, detectará que se trata de una posible suplantación.

SI todo es correcto, los miembros recibirán una insignia llamada Foto Verificada de Tinder. Y ojo porque la función Face Check también es capar de detectar “si se usa el mismo rostro en varias cuentas”.

Esta función ya está disponible en Colombia, Canadá, Australia, India y otros más del sudeste asiático y, de acuerdo con datos compartidos por Tinder, se han registrado “mejoras significativas en la seguridad y la confianza de los usuarios”.

“Estamos reforzando y acelerando nuestras inversiones en confianza y seguridad. Hemos probado Face Check exhaustivamente y confiamos en su impacto positivo en el ecosistema de Tinder”, declaró Spencer Rascoff, director ejecutivo de Match Group y responsable de la app.