Tres recomendaciones para que los adultos mayores no sean víctimas de los ciberdelincuentes

El creciente uso de la tecnología está haciendo que cada vez más personas realicen sus trámites a través de la pantalla de un celular o una computadora. Incluso los adultos mayores se están sumando a esta tendencia y utilizan herramientas como internet para hacer consultas y comunicarse con sus conocidos y seres queridos.

Según Google, el gigante tecnológico que ofrece varios servicios a nivel mundial, el 88 % de las personas mayores de 60 años en Latinoamérica utilizan internet a diario, principalmente para buscar información.

Este hecho ha llevado a la compañía a tomar medidas para proteger a los adultos mayores, quienes podrían ser más vulnerables a caer en estafas de ciberdelincuentes que constantemente intentan robar información para cometer delitos.

Por ello, Google ha compartido algunos consejos para que los adultos mayores puedan navegar de manera segura por internet desde los dispositivos que utilizan con regularidad, así como los que no utilizan tan seguido.

Publicidad

Contraseñas Únicas y Fuertes

Cree claves distintas para cada cuenta, con al menos 12 caracteres. Base estas contraseñas en elementos significativos, como letras de canciones o citas, y elija combinaciones que pueda recordar fácilmente.

Cuidado de la Huella Digital

Proteja sus rastros en línea al usar la navegación segura. La opción de navegación segura de Google le ayudará a bloquear anuncios maliciosos y lo alerta sobre sitios peligrosos. Además, navegue en modo incógnito para evitar que se guarde el historial de navegación.

Prevención de Estafas

Esté alerta ante las estafas en línea, como el 'phishing'. No comparta información personal en chats o correos no confiables. No revele contraseñas y verifique las URLs antes de proporcionar datos. Navegar con seguridad es clave: use dispositivos de confianza y consulte a expertos en caso de dudas.

Publicidad

Le puede interesar "El Sistema de Alerta de Terremotos de Google que podría salvarle la vida":