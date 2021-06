En los últimos días se dio a conocer en Internet el tiempo determinado en el que WhatsApp podría eliminar su cuenta si deja de usarla.

Según el portal Wabetainfo , pasados 120 días en los que usted no ingresa ni siquiera a la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp podrá borrar su cuenta definitivamente. No obstante, usted podrá volver a crear una con el mismo número de teléfono, pero su información ya no existirá en los servidores.

Además de eso, el portal reveló que WhatsApp también puede llegar a eliminar su cuenta si pasados 45 días no se usa, sin embargo, si pasado ese tiempo usted ingresa a la cuenta en el mismo dispositivo que la venía usando puede reactivarla.

Tenga en cuenta que el tiempo de los 45 días es una inactividad breve y puede reactivar su cuenta, no obstante, si inicio sesión en un dispositivo diferente al que se estaba usando, automáticamente la cuenta quedará eliminada.

De acuerdo a la información, estas medidas son optadas por la plataforma con el fin de mantener la privacidad y seguridad de sus usuarios. Es por esto que también al momento de eliminar una cuenta por completo, ese número queda eliminado de todos los grupos en los que estaba.