Xi Jinping es el único que se salva de las fotos creadas por Midjourney ¿por qué?

La tecnología ha avanzado mucho en los últimos años, especialmente en el campo de la inteligencia artificial (IA). Una de las aplicaciones más populares de la IA es en la creación de imágenes generados por el computador y que parecen reales. Es el caso de Midjourney , un modelo de inteligencia artificial con el que se crearon imágenes del papa Francisco con una vestimenta extravagante y del expresidente Donald Trump siendo capturado por la Policía. Sin embargo, hay un personaje político que se salva de estas imágenes, se trata del presidente de China, Xi Jinping.

En un reciente artículo en The Washington Post, el creador y CEO de Midjourney, David Holz, explicó que la sátira política en China está mal vista y que es importante minimizar el drama. Pero ¿es esto realmente cierto o se trata simplemente de una estrategia para hacer negocios en China?

Censura en China

La censura en China es una realidad. La Administración del Ciberespacio china estableció en 2019 nuevas reglas para crear y distribuir contenidos en el país, y uno de los principales requisitos es hablar bien de China y de su presidente. Es evidente que, en este contexto, crear imágenes falsas de Xi Jinping podría ser considerado como una falta de respeto y, por lo tanto, prohibido.

Sin embargo, Midjourney no solo aplica esta restricción en China, sino en todo el mundo. La política de la empresa de no permitir deepfakes de Xi Jinping puede parecer censura, pero hay una explicación bastante obvia: el mercado chino es demasiado grande y atractivo para las empresas como Midjourney, y arriesgar ese mercado no es viable para la compañía.

El gigante asiático tiene más de 1.000 millones clientes potenciales, y el Gobierno chino podría prohibir el uso de la plataforma si no se ajusta a sus políticas de censura. Por lo tanto, para empresas como Midjourney, cerrarse a ese mercado podría significar una gran pérdida de ingresos.

Otras empresas han tomado decisiones similares. Zoom, por ejemplo, desactivó en Hong Kong y Estados Unidos los homenajes que se dieron en la plataforma para conmemorar los sucesos ocurridos en la Plaza de Tiananmen.

Hacer negocios en China no es fácil, pues las empresas tienen que aceptar las políticas y restricciones impuestas por el Gobierno si quieren acceder a ese mercado.

Lo anterior abarca la censura de contenidos, la vigilancia de la ciudadanía, entre otras restricciones.

Midjourney es solo una de las muchas empresas que han tomado este tipo de decisiones para poder hacer negocios en China. Aunque la restricción de no crear imágenes de Xi Jinping puede parecer censura, en realidad es más una estrategia para mantener su presencia en el mercado chino y evitar la censura gubernamental.

