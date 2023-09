YouTube: los niños prefieren ver videos de entretenimiento, retos y estilo de vida, según estudio

Un reciente estudio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky reveló que los contenidos preferidos por los niños en YouTube durante el verano son los videos de entretenimiento, retos y estilo de vida, junto con los populares memes, representando alrededor del 42 % de las búsquedas en esta plataforma a nivel global.

Este estudio se basó en datos anónimos proporcionados voluntariamente por usuarios de Kaspersky y Safe Kids, analizando las búsquedas de niños durante el período de junio a agosto de 2023.

Cabe destacar que aproximadamente el 61 % de los niños reciben su primer dispositivo, ya sea una tableta o un celular, entre los ocho y los 12 años. Es en estas edades cuando comienzan a explorar el mundo digital, interactuando en redes sociales, haciendo amigos, jugando, viendo películas y participando en aprendizaje en línea.

Con estos datos, el informe identifica las plataformas de contenido más populares entre los niños que utilizan dispositivos Android durante dicho período. A nivel mundial, YouTube lidera con un 30 % de usuarios, seguido de TikTok con un 17 % y WhatsApp con un 15 %.

Publicidad

En lo que respecta a YouTube, los contenidos más buscados por los niños durante el verano incluyen videos de entretenimiento, retos y estilo de vida, así como memes, que representan aproximadamente el 42 % de las búsquedas en estas categorías. Además, los videos de blogueros, música, películas, dibujos animados, programas de televisión y juegos también son altamente consumidos.

Entre las tendencias destacadas se encuentra "Skibidi Toilet", una serie de dibujos animados creada por el influencer georgiano DaFuq!? Boom!, que acumuló alrededor del 9 % de las 1.000 búsquedas principales. El videojuego "Lacey's Flash Games" también destacó como el más buscado entre el público infantil, ganando popularidad, especialmente debido a los vloggers que compartieron historias de miedo inspiradas en el juego.

En el ámbito de las animaciones y series, los dibujos animados fueron la preferencia dominante entre los niños durante la temporada estival, representando aproximadamente el 50 % de todas las búsquedas. El canal MSA (My Story Animated) se destacó como el favorito en esta categoría, ofreciendo series populares como "Lady Bug", "My Little Pony" y "Peppa Pig".

Publicidad

Kaspersky aprovechó la ocasión para enfatizar la importancia de brindar a los niños una experiencia en línea enriquecedora y segura. Recalcó a los padres a involucrarse activamente en la vida digital de sus hijos desde temprana edad, promoviendo el uso responsable de Internet y la evaluación crítica del contenido. La empresa también advirtió sobre la importancia de que los padres sean conscientes y cuidadosos con respecto a sus propios hábitos digitales y al uso de dispositivos, sugiriendo que deben orientar a los niños en el establecimiento de configuraciones de privacidad adecuadas, para así fomentar un entorno en línea más seguro y consciente para los más jóvenes.

Le puede interesar "En #InteligenciaNoArtificial hablamos sobre la brecha de género que existe en nuestro país":