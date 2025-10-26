¿Trabajadores recibirán medio día libre por votar? Registraduría aclaró duda con la consulta popular

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las consultas internas e interpartidistas del Pacto Histórico, en las que se espera la participación de miles de colombianos que saldrán a elegir a sus candidatos. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes es si votar en esta jornada otorga el derecho a recibir medio día libre, como ocurre en otros comicios. La respuesta, según la Registraduría Nacional, podría no ser la esperada.



Registraduría aclara si las consultas del Pacto Histórico dan derecho a medio día libre

De acuerdo con la Registraduría Nacional, las consultas que se realizarán este domingo no se consideran elecciones ordinarias, como sí lo son las presidenciales, legislativas o locales. Por tanto, se trata de procesos internos de partidos y movimientos políticos, y no generan los beneficios laborales asociados a las votaciones de carácter nacional.

Esto significa que en esta jornada no se expedirá el certificado electoral, documento que habitualmente otorga ventajas como descuentos en matrículas universitarias, prioridad en trámites y, sobre todo, el medio día libre remunerado para los trabajadores que participan en elecciones oficiales.

La entidad explicó que el objetivo de estas consultas es permitir que el Pacto Histórico elija a su candidato presidencial y defina sus listas para el Senado y la Cámara de Representantes. Aunque se trata de un evento con relevancia política, la Registraduría reiteró que su naturaleza es interna y no tiene los mismos beneficios ni estímulos contemplados para las elecciones generales.

Urna de votación en elecciones en Colombia. Foto de referencia. Foto: AFP

Jurados de votación sí tendrán beneficios laborales

La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, con cerca de 20.000 mesas de votación habilitadas y más de 110.000 jurados designados en todo el país. Estos ciudadanos serán los encargados de velar por la transparencia del proceso, bajo la supervisión de las autoridades electorales y de la Registraduría.

A diferencia de los votantes, los jurados sí contarán con beneficios especiales. El servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio, y no presentarse puede acarrear sanciones que incluyen multas de hasta diez salarios mínimos mensuales o incluso la destitución del cargo, si se trata de un servidor público.

Por el contrario, quienes cumplan con su deber electoral tendrán derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, que podrá disfrutarse dentro de los 45 días siguientes a la jornada.

Por lo tanto, las consultas del Pacto Histórico no otorgan medio día libre ni certificado electoral a los votantes, pero sí reconocen el esfuerzo de quienes actúan como jurados, garantizando con su trabajo la transparencia de un proceso clave para el panorama político de 2026.