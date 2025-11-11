ACDAC pide reforzar estrategias de mitigación por presencia de aves en aeropuertos del país

En las últimas horas, un vuelo de Avianca que cubría la ruta Popayán–Bogotá tuvo que aterrizar de forma preventiva en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali luego de que un ave impactara uno de los motores de la aeronave. El vuelo AV4892 aterrizó a las 12:10 pm. sin inconvenientes y no fue declarado en emergencia.

Tras el incidente, Avianca hizo un llamado urgente a las autoridades para reforzar las estrategias de mitigación frente a la presencia de aves en los aeropuertos del país, sus alrededores y las trayectorias de aproximación y salida de los vuelos y establecer mesas de trabajo con las autoridades.

Por su parte, desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) también emiten una alerta sobre la creciente presencia de aves en las inmediaciones de varios aeropuertos, especialmente en Bogotá, Cartagena, Santa Marta, San Andrés y Leticia y la necesidad de implementar medidas de fondo.

En diálogo con Mañanas Blu, Juan Esteban Villa, presidente de ACDAC y capitán de Avianca, entregó detalles sobre qué es especialmente lo que le piden a las autoridades con el fin de mitigar esta situación con respecto a la presencia de las aves en inmediaciones a los aeropuertos.



Aeropuertos con mayor riesgo de colisión aviar

ACDAC ha detectado que la presencia de pájaros y los índices de colisiones son particularmente altos en varias terminales aéreas del territorio nacional. Los aeropuertos identificados por el capitán Villa con mayor presencia de pájaros e índices altos son:



Bogotá

Leticia

Cartagena

Santa Marta

La isla de San Andrés

Adicionalmente, se han presentado algunos inconvenientes también en Barranquilla. Es fundamental destacar que el índice de colisiones con aves se incrementa durante los meses de marzo, abril y mayo, así como en septiembre, octubre y noviembre, periodos relacionados directamente con la migración de estas especies. No obstante, los impactos se presentan a lo largo de todo el año.



Mitigación y control

El llamado urgente se dirige a la Aeronáutica Civil, autoridades locales, alcaldes y gobernadores. Villa enfatizó la necesidad de un trabajo conjunto y constante para mitigar el riesgo, señalando que ya existen entidades especializadas y programas eficientes, como el de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el de la propia Aeronáutica Civil.



Las estrategias deben concentrarse en el cumplimiento de los programas de peligro aviar establecidos y en el control de las fuentes de atracción de aves. Entre estas fuentes de atracción se mencionan caños, ríos, basureros ubicados incorrectamente y mataderos, especialmente aquellos situados cerca de las trayectorias de aproximación y despegue de las aeronaves. El mecanismo de reubicación de estos focos, vital para la protección animal, debe ser sistemático, sostenido en el tiempo, y trabajarse en conjunto con el Ministerio de Ambiente.

