Anato: infraestructuras aeroportuarias se están quedando cortas para flujo de viajeros en Colombia

A pesar de un notable incremento del 6.6% en el turismo durante el primer semestre del año, y un cierre de 2024 con 7 millones de visitantes no residentes, la industria turística colombiana se enfrenta a una serie de desafíos estructurales y fiscales que, según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), están desafiando su potencial.

Paula Cortés, presidenta de Anato, expresado la preocupación del gremio por la falta de recursos y la infraestructura inadecuada, instando al Gobierno Nacional a alinear sus políticas con la visión de convertir a Colombia en una potencia mundial del turismo.

Durante el Congreso número 29 de Anato, se puso sobre la mesa la paradoja de un sector en crecimiento que, al mismo tiempo, lucha contra limitaciones significativas. "Yo no lo llamaría baches, lo llamaría retos, que tenemos que ir mejorando eh paulatinamente en la medida que también estamos recibiendo más visitantes extranjeros", afirmó Cortés, señalando que estos incrementos anuales exigen que Colombia "vaya corriendo de la misma manera" para poder atender a todos los viajeros.



La crisis en Migración Colombia y la sobrecarga aeroportuaria

Uno de los puntos más críticos abordados por la presidenta de Anato es la situación de Migración Colombia, enfatizó que la escasez de personal y la falta de recursos tienen un impacto directo y negativo en la experiencia de los turistas.

"Obviamente tenemos una afectación muy grande porque estamos teniendo unas largas filas, sobre todo pues lo estamos viviendo más que todo en Medellín y pues otros aeropuertos como Cartagena", explicó Cortés, añadiendo que en estos dos aeropuertos es donde "más se siente el colapso por falta de personal de migración y de infraestructura para mover los visitantes extranjeros en en las los momentos picos que tenemos en el sector".



El rol de la infraestructura aeroportuaria

Más allá de la migración, la infraestructura aeroportuaria emerge como otro "gran reto" para el país. Ciudades clave como Bogotá, Medellín y Cartagena, que son los principales destinos de llegada para visitantes extranjeros y colombianos, presentan infraestructuras que "se han quedado cortas, que se han quedado muy pequeñas".

Este déficit se agudiza con el creciente flujo de conectividad, nuevas aerolíneas nacionales e internacionales, y el constante aumento de visitantes. La presidenta Cortés destacó que incluso la propia Migración Colombia ha señalado que la infraestructura limitada les "ha dificultado poner más personal o poner más máquinas en los diferentes aeropuertos".

Anato ha hecho un llamado enfático al Gobierno, representado en su congreso por el viceministro de Turismo encargado, para que "buscar la manera de adecuar esos recursos", pues no es coherente proclamar a Colombia como "potencia mundial del turismo, el país de la belleza", si internamente no se realizan las inversiones necesarias para recibir a estos viajeros de manera eficiente.



Alto costo de los tiquetes aéreos y su impacto en el turismo interno

Paula Cortés coincidió con la preocupación generalizada por cuenta de los precios de los tiquetes aéreos en Colombia: "Los impuestos en nuestro país para el sector turístico son supremamente altos", afirmó.

Subrayó que "no se compara en la región un IVA del 19% que tenemos hoy en día en el país con ningún otro país de la región". Para Anato, el transporte aéreo, al ser un servicio público esencial, no debería tener un IVA del 19%.

