Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

¿Caminar bajo el mar? Conozca donde y cómo puede hacerlo en Colombia

En las aguas turquesas de Playa Puerto Luz, en El Rodadero, existe una aventura que rompe cualquier expectativa de lo que supone “conocer el mar”, una caminata submarina.

