¿Caminar bajo el mar? Conozca donde y cómo puede hacerlo en Colombia

El sol aún no ha alcanzado su punto máximo cuando llego a Playa Puerto Luz, un rincón sereno de El Rodadero, en Santa Marta, famoso por sus aguas cristalinas y su perfil tranquilo. A simple vista, parece una playa más del Caribe colombiano, pero para quienes saben de experiencias únicas, es el umbral a un mundo que pocos exploran: el fondo del mar, caminando.



Caminatas submarinas

La caminata submarina de Aquatrek es una actividad que combina tecnología especializada con el deseo de acercar a los visitantes al mundo marino sin necesidad de bucear o enseñarles a nadar.

El equipo consiste en un casco de buceo Sea Trek: una estructura que se coloca sobre los hombros, permite respirar aire fresco en el agua y ofrece una visión panorámica casi completa del entorno submarino.

Todo esto sucede mientras se camina, literalmente, por el fondo marino del Caribe a pocos metros de la orilla. Antes de descender, el equipo de instructores ofrece una charla de seguridad junto a las olas rompiendo suavemente. El nervio inicial se disuelve rápidamente: el casco no sólo mantiene la cabeza seca, sino que también permite ver claramente el ecosistema que nos recibe.

Al sumergirse, los colores estallan: peces loro de tonos vibrantes, peces ángel que danzan entre formaciones coralinas, y estrellas de mar que parecen descansar en la arena como si fueran flores marinas.



“El recorrido tiene una duración aproximada de 25 minutos bajo el mar, en un entorno controlado y seguro, guiado por instructores certificados. Es una experiencia transformadora, tanto para quienes nunca han tenido contacto con el océano como para los que lo visitan con frecuencia”, explica Ángel Vargas, gerente de Aquatrek.

“Eso sí, es importante aclarar que, por razones de seguridad, no pueden participar personas con afecciones cardíacas o respiratorias. Nuestro enfoque siempre será ofrecer una experiencia mágica, pero segura para todos”, resaltó Vargas.

Ese encuentro cercano hace que la experiencia vaya más allá de la anécdota. No se trata de una foto bonita, aunque las cámaras opcionales capturan momentos memorables, sino de una conexión sensorial. Sentir la presión suave del agua al caminar, ver cómo los peces no temen la presencia humana y escuchar las instrucciones de los guías como un murmullo bajo el agua se convierte en un recuerdo imborrable.

A diferencia del buceo tradicional, aquí no se requiere experiencia ni certificaciones, y tampoco es necesario saber nadar: el casco de Sea Trek garantiza que, incluso, los visitantes más tímidos del agua puedan participar.



Tips para vivir la experiencia de una caminata submarina

Hora ideal: Las mañanas, entre las 9:00 de la mañana y 12:00 del medio día, suelen ofrecer aguas más tranquilas y mayor visibilidad.

Edad y requisitos: La actividad es apta para mayores de 8 años, sin necesidad de saber nadar ni experiencia previa.

Duración: Aproximadamente 25 minutos bajo el agua, más la charla previa.

Salud: Personas con problemas cardíacos o respiratorios no pueden participar por razones de seguridad.

Qué llevar: Traje de baño, toalla, protector solar y ropa ligera para después de la experiencia.

Reservas: Se recomienda reservar con 24 horas de anticipación, especialmente en temporadas altas.

Fotos: Puedes contratar fotografía o video para inmortalizar tu caminata.

Respeto por el mar: Caminar con consciencia, seguir las indicaciones del guía y respetar la vida marina es parte fundamental del recorrido.

Caminar bajo el mar en Santa Marta sorprende porque transforma algo que parecía inalcanzable en una experiencia tangible, emocionante y directa. Es una invitación a ver el Caribe con ojos nuevos, a descubrir que el mar no solo se nada o se observa desde la superficie, sino que también se camina, entre corales, peces y un silencio azul que acompaña cada paso bajo el agua.