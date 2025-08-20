Capitán de vuelo revela cuánto gana por viaje en Colombia: "Nada se compara con las experiencias"

El sector de la movilidad aérea en Colombia vive un momento de auge sin precedentes, consolidándose como un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país. Las cifras recientes son contundentes: durante el primer cuatrimestre de 2025, se movilizaron 18.223.000 pasajeros, lo que representa un incremento del 3,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras de Aerocivil.

Esto significa que más de 606.000 personas eligieron el avión para sus viajes, impulsando tanto la movilidad como el turismo nacional.

Este crecimiento se ha visto potenciado por la llegada de aerolíneas internacionales de gran calibre, como JetSmart, Etihad, y la reciente incorporación de Emirates Airlines. La demanda de vuelos es tal que ha generado una necesidad considerable de personal especializado, incluyendo pilotos, tripulantes de cabina, ingenieros y expertos aeronáuticos.

Según el estudio GSF 2022 de Airbus (Global Services Forecast), las próximas dos décadas requerirán cifras asombrosas: 585.000 nuevos pilotos, 640.000 nuevos técnicos y 875.000 nuevas tripulaciones de cabina a nivel mundial. Esta coyuntura hace que la formación técnica en instituciones especializadas sea una oportunidad dorada para una rápida inserción laboral y una atractiva remuneración.



Cuánto gana un piloto de avión en Colombia

En este contexto de crecimiento y oportunidades, surge la gran pregunta para muchos aspirantes a las alturas: ¿cuánto gana un piloto en Colombia? El capitán de vuelo Solano, dio detalles sobre la compensación en esta apasionante profesión, afirmando que, más allá del dinero, "Nada se compara con las experiencias".

Los pilotos comerciales en Colombia pueden ser remunerados de dos maneras principales: por horas de vuelo o mediante un salario básico mensual fijo, dependiendo de la aerolínea.

Por horas de vuelo voladas:



Si es copiloto, puede ganar alrededor de 100.000 pesos por hora.

Si es capitán, la cifra asciende a unos 300.000 pesos por hora.

Por un salario básico mensual fijo:



En una aerolínea regional, el sueldo puede oscilar entre *.000.000 y 6.500.000 pesos mensuales.

En una aerolínea nacional o internacional, los salarios son significativamente más altos, situándose entre 9.000.000 y 10.000.000 de pesos mensuales, nuevamente dependiendo de la empresa.

Más allá del dinero que puedas obtener nada se compara con las experiencias únicas que vas a vivir siendo Piloto, conocer nuevos lugares, nuevas culturas, nuevas personas y volar no se compara con nada señaló.