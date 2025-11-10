Con importante alianza tecnológica, aerolínea ofrecerá a sus pasajeros servicio adicional gratis

Iberia ha anunciado un significativo avance que transformará la experiencia de vuelo de sus pasajeros: la implementación de un nuevo sistema de conectividad a bordo con WiFi de alta velocidad totalmente gratuito. Este servicio, que promete ser similar al que se disfruta en casa, surge de una alianza estratégica firmada por IAG, el grupo al que pertenece la aerolínea, y Starlink, el proveedor global líder en internet por satélite desarrollado por SpaceX.

Esta iniciativa representa un salto cualitativo en la experiencia a bordo. El acuerdo asegura que Iberia ofrecerá esta conectividad en todos sus vuelos, tanto de largo como de corto radio. Además, el servicio será gratuito para los clientes de todas las cabinas: Turista, Turista Premium y Business. La implementación de este servicio de internet de alta velocidad comenzará a efectuarse a partir del año 2026.



Conexión ininterrumpida

Para el viajero moderno, la posibilidad de mantenerse conectado es crucial. Gracias a la avanzada tecnología de Starlink, los clientes de Iberia podrán acceder a internet de alta velocidad sin interrupciones, garantizando el servicio en cualquier parte del planeta, incluso en zonas sin cobertura como los polos.

Este servicio es posible gracias a la tecnología Starlink, que se basa en la conectividad de miles de satélites ubicados en órbita baja. El sistema está diseñado para ofrecer una conexión ininterrumpida a escala global. Este importante avance asegura que los clientes de la aerolínea puedan mantenerse conectados durante la totalidad de su vuelo, independientemente de la ruta o el destino que elijan.

La mayoría de los dispositivos actuales son compatibles con WiFi. AFP.

Wifi a 10.000 metros de altura

La velocidad ofrecida por la nueva alianza con Starlink abre un abanico de posibilidades para los pasajeros de Iberia, especialmente aquellos que viajan por placer o que necesitan optimizar su tiempo de traslado.



La tecnología ofrecerá velocidades de descarga de hasta 450 Mbps y de subida de hasta 70 Mbps. Estas capacidades permiten que la experiencia de conexión a bordo sea similar a la del hogar. Los viajeros podrán acceder sin problemas a plataformas de entretenimiento en streaming, lo que facilita disfrutar de películas y series sin interrupciones; además, podrán trabajar en la nube y hasta jugar en línea.

Esta inversión en conectividad refuerza la estrategia de Iberia por la innovación y la tecnología, pilares esenciales de su "Plan de Vuelo 2030". La alianza con Starlink no solo ofrece WiFi de alta velocidad, sino que también mejora la experiencia del cliente desde el momento en que ingresa por la puerta de embarque hasta el aterrizaje.

