En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
Taxista ebrio
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Con importante alianza tecnológica, aerolínea ofrecerá a sus pasajeros servicio adicional gratis

Con importante alianza tecnológica, aerolínea ofrecerá a sus pasajeros servicio adicional gratis

Ya hay fecha para la implementación de este servicio para los pasajeros; todas las cabinas están incluidas: turista, turista premium y business.

Publicidad

Publicidad

Publicidad