Conozca la agenda de FestiJazz 2025; este año será en Mompox, Bolívar

La ciudad patrimonio de Mompox se alista para acoger la XI edición del FestiJazz, un destacado evento cultural que promete convertir a esta joya caribeña en el epicentro de la música, el arte y la gastronomía.

Organizado por la Gobernación de Bolívar, ICULTUR y la Alcaldía de Mompox, el festival se celebrará del 17 al 20 de septiembre de 2025.La agenda de este año ofrece una variada combinación de conciertos, ferias, desfiles, proyecciones de cine y espacios académicos, diseñados para deleitar tanto a residentes como a visitantes.



La programación

Festijazz. Suministrada.

Miércoles 17 de septiembre: El festival arrancará a las 7:00 de la noche con la proyección de una película del FICCI en la histórica Plaza San Francisco, dando inicio a cuatro días de celebración cultural.



Jueves 18 de septiembre: La jornada comenzará temprano con una agenda académica en la Casa Cabildo SENA, que se extenderá de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Simultáneamente, la Feria artesanal y gastronómica Malibú abrirá sus puertas de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Por la tarde, las calles y plazas de Mompox se llenarán de vida con el "Street Jazz" y la presentación del Circo Caribe "Río en Movimiento".

A las 4:00 de la tarde, el colorido desfile "Río de Gente" recorrerá la ciudad desde la bomba Gilmar hasta la Plaza Santa Bárbara. La noche culminará con un gran concierto en el Parque del Jazz a las 7:00 de la noche.

Viernes 19 de septiembre: Las actividades continúan con la feria Malibú y la agenda académica en sus horarios habituales.

Como novedad gastronómica, se celebrará el 1er Festival del Frito Momposino en la Albarrada de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche. La música seguirá sonando con el concierto "UNIBAC al Parque" en la Plaza Santa Bárbara a las 3:00 de la tarde.

Más tarde, la moda se tomará la Plaza San Francisco con el desfile "Elar by Marca Bolívar" a las 5:30 de la tarde, seguido por otro concierto en el Parque del Jazz a las 7:00 de la noche.

Sábado 20 de septiembre: El último día del festival estará cargado de eventos. La mañana iniciará con un concierto Gospel en la Iglesia Santa Bárbara de 10:00 de la mañana a 12:00 de la noche.

Las actividades culturales incluyen el lanzamiento de un mural de UNIBAC a las 2:00 de la tarde y la presentación de la obra "Suite Akhunov" por el Colegio del Cuerpo en la Plaza El Moral a las 5:30 de la tarde.

La música volverá a la Plaza Santa Bárbara con otro concierto de "UNIBAC al Parque" a las 3:00 de la tarde. El festival cerrará con broche de oro con un gran concierto de cierre en el Parque del Jazz a partir de las 7:00 de la noche.

Durante los tres últimos días, el "Street Jazz" y las actuaciones del Circo Caribe seguirán animando las calles y plazas de la ciudad.

