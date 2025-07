¿Cuánto cuesta ir a los mejores observatorios y emblemáticas atracciones en Nueva York?

Nueva York siempre será un destino predilecto para los amantes del verano y la multiculturalidad que ofrece a sus turistas.

De acuerdo con cifras de NYC Tourism + Conventions, la ciudad espera recibir más de 65 millones de visitantes en este 2025, de los cuales un gran porcentaje llega durante el verano por las actividades culturales y la vitalidad que ofrece cada barrio.

Nueva York City, además de sus actividades gratuitas, ofrece planes imperdibles para quienes visitan esta ciudad. Subir a impresionantes rascacielos con vistas inexplicables, museos y paseos que permiten visitar lugares emblemáticos como la estatua de la Libertad, son experiencias que todo turista debería vivir.



Atracciones que no se puede perder si va a Nueva York:

1. Observatorio del Empire State Building

Es la atracción número 1 del mundo. Este impresionante observatorio le dará una vista desde un piso 86, donde se podrá ver la ciudad de Nueva York y su imponencia.

2. Museo Americano de Historia Natural

Allí encontrará más de 40 galerías que exploran el mundo natural y el universo en uno de los principales destinos de Nueva York, el Museo Americano de Historia Natural, ese que también en su momento llamó tanto la atención por la grabación de la película, Una Noche en el Museo.

3. Observatorio del Top of the Rock

72 pisos por encima de la ciudad de Nueva York, tres niveles de plataformas de observación interiores y exteriores ofrecen vistas espectaculares y sin obstáculos de los rascacielos de Nueva York, incluidos Central Park, el Empire State Building, el One World Trade Center y la Estatua de la Libertad. Allí podrá contemplar la ciudad de Nueva York de día, contemplar la puesta de sol o disfrutar del brillo de la ciudad por noche.

4. Memorial y Museo del 11S

El sentido museo presenta tus respetos a las víctimas de los ataques 9/11 en el 9/11 Museo y Memorial. Allí hay historia y los relatos de los impactos de los eventos que marcó el país norteamericano.

5. Estatua de la Libertad e isla Ellis

Allí podrá ver los terrenos de la Estatua de la Libertad y Ellis Island con Statue City Cruises, el único proveedor de servicio de ferry al Monumento Nacional de la Estatua de la Libertad. Allí se podrá caminar bajo la emblemática Estatua y visitar el Museo de la Estatua de la Libertad, donde podrá ver la antorcha original de la Dama de la Libertad.

6. Cruceros Circle Line

No se puede perder un paseo desde el Puente de Brooklyn hasta la Estatua de la Libertad, ver lugares emblemáticos de Nueva York a bordo de uno de los cruceros turísticos diarios.

7. Museo Intrépido

Si lo suyo son los museos y es un curioso de los aviones, el Museo Intrepid es una institución educativa que cuenta con el portaaviones legendario Intrepid, el transbordador espacial Enterprise, los jets más rápidos del mundo y un submarino lanzamisiles guiado.

8. Museo Guggenheim

Y no se puede quedar atrás el museo Solomon R. Guggenheim, diseñado por Frank Lloyd Wright cuenta con arte moderno de clase mundial y exposiciones especiales en una rotunda emblemática y en espiral.

Cada uno de los tiquetes para el ingreso a estos emblemáticos lugares oscilan entre los 40 y 60 dólares. Y si le interesa solo uno de ellos, podría adquirirlos de manera individual, sin embargo, la ciudad cuenta con la facilidad del CityPass, un pase que incluye cinco de estas atracciones y con el cual puede tener un ahorro de hasta el 40 %.