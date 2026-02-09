Desde esta fecha, Perú incrementará tarifas de ingreso a Machu Picchu

Viajar a Machu Picchu será un poco más costoso a partir de mayo. El Gobierno de Perú confirmó un ajuste en las tarifas de ingreso al sitio arqueológico más emblemático del país, una decisión que ya empieza a sentirse entre turistas extranjeros, viajeros de la región andina y operadores turísticos que preparan la temporada alta de mitad de año.

El incremento, que entrará en vigor el 1 de mayo, responde —según las autoridades— a la necesidad de garantizar recursos para la conservación ambiental y el mantenimiento del parque, una zona que recibe miles de visitantes cada día y que enfrenta una presión constante por el alto flujo turístico.



Cuánto sube la entrada y a quiénes afecta más

El mayor impacto lo sentirán los turistas extranjeros adultos, quienes deberán pagar 163 soles (casi 50 dólares) por el acceso a Machu Picchu, tras un aumento de 11 soles frente a la tarifa actual. Para los visitantes internacionales menores de edad, el incremento será menor, pero también aplicará desde mayo.

Machu Picchu Foto: Unsplash

En el caso de los turistas peruanos y ciudadanos de la Comunidad Andina —entre ellos colombianos, ecuatorianos y bolivianos— el ajuste será más moderado, aunque igualmente eleva el costo total de una visita que, para muchos viajeros regionales, ya implica gastos elevados en transporte, alojamiento y alimentación.

Aunque el aumento puede parecer reducido en dólares, operadores turísticos advierten que cualquier alza en Machu Picchu impacta el presupuesto total del viaje, especialmente para quienes viajan en familia o planean recorrer varios destinos dentro del país.



Por qué el Gobierno decidió aumentar la entrada a Machu Picchu

Según explicó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el ajuste no es nuevo ni improvisado. La actualización de tarifas había sido aprobada desde 2022 por la Unidad de Gestión de Machu Picchu, pero se aplazó durante varios años por decisiones administrativas y coyunturas del sector turístico.



Ahora, con una recuperación sostenida del turismo internacional y una presión creciente sobre la infraestructura del parque, el Ejecutivo decidió activar el incremento para financiar:



Conservación de senderos y zonas arqueológicas

y zonas arqueológicas Protección de los ecosistemas naturales

Mejoras en accesos y seguridad para visitantes

Gestión ambiental del área protegida

Machu Picchu Foto: AFP

Las autoridades insisten en que Machu Picchu no puede seguir operando con los mismos ingresos mientras aumenta la demanda y el desgaste del entorno.

Uno de los puntos que todavía genera incertidumbre es si el aumento se aplicará también a boletos ya comprados para los meses de junio y julio, cuando se concentra la mayor llegada de turistas.

Publicidad

El Gobierno peruano confirmó que el tema sigue en evaluación, lo que ha generado inquietud entre viajeros que planificaron su visita con meses de anticipación y cerraron presupuestos bajo las tarifas actuales.

Agencias de viaje recomiendan a quienes tengan entradas compradas verificar directamente con los canales oficiales cualquier cambio en las condiciones del boleto.