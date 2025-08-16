Desplazaron a Girardot: viajeros prefieren estos municipios de Cundinamarca

El puente del sábado 16 al lunes 18 llevará a que se produzca una fuerte movilización por las carreteras de Cundinamarca, pero esta vez no todo el protagonismo se lo llevarán los mismos de siempre, como Girardot, La Mesa o Guatavita. Hay tres municipios que están ganando popularidad entre quienes buscan algo diferente: Nocaima, Anapoima y Cachipay. Son lugares que mezclan historia, naturaleza y cultura en dosis perfectas para una escapada de fin de semana.



Turismo en Nocaima: historia viva y naturaleza

A dos horas de Bogotá, en la provincia de Gualivá, Nocaima recibe a los viajeros con un clima cálido y un pasado que se remonta a 1605, cuando fue uno de los primeros asentamientos españoles en el país. Sus 1.200 metros sobre el nivel del mar le dan una frescura ideal para caminar por sus montañas y refrescarse en ríos y quebradas.

Uno de sus tesoros es el Parque Natural El Chupal, perfecto para senderismo, observación de aves y camping. Además, las tradiciones en honor a San Sebastián y la Virgen del Carmen llenan de color y música sus calles. Para los amantes del café o de la caña de azúcar, este municipio ofrece el encanto de la vida rural cundinamarquesa sin artificios.

Anapoima y Cachipay: destinos turísticos cerca de Bogotá

Con apenas 87 kilómetros de distancia desde la capital, Anapoima es un favorito de quienes buscan calor y tranquilidad. Fundado en 1627 y ubicado en el Tequendama, este pueblo combina la belleza natural con una fuerte identidad cultural.

El Camino Real de Las Delicias, vestigio colonial, invita a recorrer senderos rodeados de flora y fauna locales. Y si de cultura se trata, sus festivales, como el Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas y el de Bandas Musicales, son verdaderos escaparates de talento y tradición. Aquí, el descanso se mezcla con la música y la historia.

A solo 60 kilómetros de Bogotá, Cachipay enamora con su ambiente tranquilo y su aire colonial. Fundado oficialmente en 1982, pero con raíces que se hunden en la historia indígena y en la época del ferrocarril, este municipio es perfecto para quienes quieren una desconexión total.

Su parque principal, las cascadas y la antigua estación del tren son paradas obligadas. La agricultura sigue marcando el ritmo de la vida local, pero el turismo ecológico e histórico crece cada año.

Este puente, más que repetir destinos, es la oportunidad de redescubrir Cundinamarca a través de estos tres pueblos que ofrecen autenticidad, cercanía y experiencias que van más allá del turismo masivo.