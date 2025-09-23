Abren hotel de lujo para perros en aeropuerto: tiene veterinario, aromaterapia y más

Se inauguró oficialmente un complejo hotelero que combina servicios de hospedaje con atención especializada, pero destinado exclusivamente a perros.

El proyecto, bautizado como Dog Relais, se presenta como el primero de su tipo en Italia dentro del aeropuerto Fiumicino y, según sus responsables, el más grande del mundo en su categoría.

La directora comercial del Aeropuerto de Roma, Marilena Blasi, explicó a la agencia EFE que la infraestructura busca “ofrecer una experiencia cada vez más completa, innovadora e inmersiva para los viajeros”.

Blasi destacó además que el hotel dispone de 4.500 metros cuadrados, un tamaño que lo convierte en la instalación más amplia de este tipo en un aeropuerto.



Aunque el lugar funciona desde mayo, la apertura oficial se realizó recientemente. Su ubicación estratégica en Fiumicino, por donde transitan anualmente cerca de 50 millones de pasajeros, responde a la necesidad de muchos viajeros de dejar a sus mascotas en un entorno seguro antes de embarcarse.

Dog Relais, hotel para perros en aeropuerto de Roma Foto: EFE

Espacios y capacidad del hotel para perros

El complejo está diseñado con 40 habitaciones para perros, además de diez áreas al aire libre y un edificio cubierto que permite mantener la actividad incluso en jornadas de mal tiempo.

Según el personal, los animales se distribuyen por tamaño y temperamento, de manera que convivan en grupos adecuados a sus características.

Publicidad

El educador canino Manolo Fiorenzi, trabajador del Dog Relais, explicó al medio citado que existen diferencias importantes entre razas y edades:

“Hay perros, como los teckel, que prefieren estar más entre ellos, o razas más particulares como los dogos argentinos que necesitan cuidados especiales”. Fiorenzi comparó el funcionamiento del lugar con el de un hotel convencional: “Está el veraneante que quiere descansar, como el perro mayor que prefiere estar solo, y está el más joven que quiere desahogarse”.

Dog Relais, hotel para perros en aeropuerto de Roma Foto: Aeroporti di Roma

Servicios y precios disponibles

Entre los servicios ofrecidos se encuentran peluquería, aromaterapia, actividades de socialización y hasta la posibilidad de realizar videollamadas con los dueños para mantener el contacto a distancia.

Publicidad

A esto se suma un puesto veterinario permanente, que permite consultas, vacunaciones, análisis y atención inmediata en caso de urgencias.

Las tarifas inician en 40 euros por noche y pueden aumentar si se añaden servicios adicionales como teleasistencia o peluquería bajo demanda.

También existe la modalidad de guardería diurna, pensada para residentes y empleados del aeropuerto que requieren dejar a sus perros mientras cumplen con su jornada laboral.

El Dog Relais ha tenido una ocupación destacada desde que abrió sus puertas. Según Blasi, durante el mes de agosto la capacidad estuvo al 100 %, mientras que desde mayo se ha mantenido en torno al 60 % de promedio.

Dog Relais, hotel para perros en aeropuerto de Roma Foto: Aeroporto di Roma

La directora calificó esta cifra como un balance positivo para una iniciativa que aún es reciente.

Aunque el de Roma es considerado el complejo más amplio en un aeropuerto, ya existen experiencias similares en Frankfurt, Múnich y en varias terminales de Estados Unidos, que sirvieron de referencia para su creación.

Fiumicino, al estar conectado con entidades internacionales, facilita ese intercambio de información y prácticas.

Publicidad

La decisión de abrir este espacio surgió, según Blasi, de la necesidad de ofrecer a los pasajeros un servicio que combine innovación y seguridad: un entorno en el que las mascotas no solo cuenten con alojamiento, sino también con atención sanitaria y actividades diseñadas para su bienestar.