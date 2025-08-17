El nuevo ecoparque en Antioquia que es espacio de aventura: queda cerca de Medellín

En el municipio de Alejandría, aproximadamente a unas dos horas de Medellín, se ubica el Ecoparque Colibrí, un destino que, inaugurado recientemente, combina naturaleza, gastronomía, arte y actividades extremas. El sitio, creado por una familia local, nació de la transformación de una vivienda en un espacio turístico único en la subregión del Oriente antioqueño.



¿Qué tiene el nuevo ecoparque de Antioquia?

Entre sus principales atractivos está un canopy de 220 metros con dos líneas paralelas, que parte casi desde el parque principal y cruza un valle con quebrada a más de 60 metros de altura. La experiencia incluye un puente tibetano colgante, senderos ecológicos y tiene, además, miradores naturales para contemplar el paisaje.

Canopy del Ecoparque Colibrí en Alejandría, Antioquia. Foto: Periódico El Nudillal.

El Ecoparque Colibrí también apuesta por el arte y la gastronomía. Cuenta con un mirador de cuatro pisos donde se sirven hamburguesas, waffles y cervezas artesanales, todo en medio de murales coloridos y esculturas tridimensionales inspiradas en colibríes, motivo por el que cada rincón es muy fotogénico.

Otro de sus atractivos culturales es el “aviario numismático”, una colección de billetes con aves como homenaje a un familiar de los fundadores. Además, el nombre del ecoparque tiene un significado especial: el colibrí simboliza libertad, esperanza y conexión espiritual.



¿Cómo llegar al Ecoparque Colibrí en Antioquia?

Ubicado a solo media cuadra del parque principal de Alejandría, el sitio es de fácil acceso y hace parte de la estrategia de la Gobernación de Antioquia para impulsar el turismo en los “Pueblos Mágicos”. El espacio, poco conocido hasta ahora, es una propuesta para disfrutar en familia, con amigos o en pareja en este municipio, donde también hay planes con mayor reconocimiento, como refrescarse en el Balneario Nudillales, recientemente reabierto al público.