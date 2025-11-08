En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / El popular barrio de Medellín que se inspiró en París y Barcelona: su nombre viene de un árbol

El popular barrio de Medellín que se inspiró en París y Barcelona: su nombre viene de un árbol

En el occidente de la ciudad se levanta un barrio cuyo diseño nació en la década de 1940 y que hoy tiene una amplía oferta cultural y gastronómica para sus visitantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad