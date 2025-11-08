El popular barrio de Medellín que se inspiró en París y Barcelona: su nombre viene de un árbol

En el occidente de Medellín se levanta Laureles, uno de los barrios más emblemáticos y con mayor historia de la capital antioqueña. Su trazado circular, calles amplias y avenidas rodeadas de árboles lo convierten en una joya urbanística que mezcla tradición, modernidad y calidad de vida.

El diseño de Laureles nació en la década de 1940, cuando Medellín comenzaba a expandirse hacia el occidente. Inspirado en los modelos urbanísticos europeos, el barrio fue planificado con calles en forma de anillos concéntricos y parques centrales, una idea innovadora para la época en Colombia.

La intención era crear un entorno residencial de alto nivel, con amplias zonas verdes y una estética moderna. Este diseño, además de su ubicación estratégica, ayudó a consolidar a Laureles como uno de los sectores más deseados para vivir y recorrer en Medellín.



¿Qué ciudades europeas inspiraron el barrio Laureles?

Aunque no existe un registro oficial que mencione una ciudad europea específica como modelo directo para la planificación del barrio Laureles, los planos y conceptos urbanísticos del sector en Medellín sí se inspiran, claramente, en las corrientes europeas de planificación moderna de principios del siglo XX, especialmente las aplicadas en ciudades como París, con su diseño circular y las avenidas que parten desde parques centrales, y Barcelona,con la que guarda relación con el Ensanche de Barcelona, de Ildefons Cerdà, que proponía orden, ventilación y equilibrio entre vivienda y espacio público.



El origen del nombre del barrio Laureles

El nombre “Laureles” proviene del árbol de laurel, símbolo de victoria y grandeza desde la antigüedad. Los fundadores del barrio decidieron sembrar estos árboles en sus avenidas principales, dotando al sector de un aire señorial que todavía se respira en sus calles. Con el tiempo, esos árboles se convirtieron en parte de la identidad del barrio, uniendo naturaleza, historia y tradición en un mismo paisaje urbano.

Barrio Laureles, en el occidente de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Aunque conserva el espíritu residencial que lo caracterizó desde su fundación, Laureles ha sabido adaptarse al paso del tiempo. Sus calles hoy albergan una amplia oferta gastronómica, cultural y comercial que atrae tanto a locales como a visitantes. Cafés de autor, restaurantes internacionales, tiendas de diseño y panaderías tradicionales conviven en perfecta armonía, especialmente en la Avenida Nutibara, el corazón social y comercial del barrio.



Laureles fue el barrio "más cool del mundo"

Cabe recordar que, en 2023, este sector residencial del occidente de Medellín fue catalogado por la reconocida revista 'Time Out' como "el barrio más cool del mundo", gracias, entre otras cosas, a su reputación muy “relajada” y “tranquila”.



¿Qué hacer en Laureles, Medellín?

Visitar el primer y segundo Parque de Laureles es una parada obligada para quienes buscan disfrutar del ambiente tranquilo y verde que distingue al sector. También vale la pena recorrer la Carrera 70, conocida por su vida nocturna y sus opciones de música en vivo.

Durante el día, el barrio invita a caminar, hacer deporte o detenerse a tomar un café bajo la sombra de los laureles. Su cercanía a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y la Universidad Pontificia Bolivariana lo convierten en un punto clave dentro del mapa de Medellín, con oferta deportiva, educativa y amplio acceso al transporte público, incluso, al metro de Medellín.

Por toda esta historia, más que un simple barrio, Laureles representa el equilibrio entre la historia paisa y la evolución moderna de la ciudad. Su planificación inspirada en Europa, su nombre lleno de simbolismo y su estilo de vida tranquilo lo han convertido en un referente de identidad y bienestar en la capital antioqueña.