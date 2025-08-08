Itagüí inicia la celebración de sus fiestas tradicionales con más de 130 eventos gratuitos

Del 9 al 17 de agosto, Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, vivirá la edición 34 de sus Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura, con más de 130 actividades gratuitas entre conciertos, eventos deportivos, recreativos y culturales.

La programación completa se puede consultar en www.fiestasdeitagui.com. Durante nueve días, 2.000 artistas se presentarán en 20 tarimas ubicadas en diferentes sectores de la ciudad.

La apertura será este sábado 9 de agosto con un megaconcierto en la Vía de la Moda, en el barrio Santa María, desde las 4:00 de la tarde. Allí se presentarán Los Relicarios, Grupo Galé y Jean Carlos Centeno.

Mientras tanto, del 10 al 17 de agosto, la plazoleta del Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI) será uno de los escenarios principales, con música popular, despecho, vallenato y otros géneros. También habrá espectáculos en los parques del Artista y Chimeneas, el Auditorio Cultural Diego Echavarría Misas y varios centros comerciales.

El miércoles 13 de agosto se realizará en el Coliseo Ditaires “El Cubo” el Inspirarte Fest, un evento dirigido a mujeres que incluirá conferencias de Alejandra Borrero y Amparo Grisales, zonas de emprendimiento y un concierto íntimo de Hebert Vargas.

“Sin lugar a duda, nuestra celebración es la fiesta gratuita más importante de Antioquia y de las mejores de Colombia. Este año esperamos un impacto económico cercano a los 21 mil millones de pesos”, destacó Diego Torres, alcalde de Itagüí.



Artistas que se presentarán en las fiestas de Itagúí

Los grandes conciertos en el Estadio Ditaires comenzarán el jueves 14 de agosto con Vilma Palma e Vampiros y Titanes del Rock. El viernes 15 será la noche popular con Pipe Bueno, Jhonny Rivera, El Charrito Negro, El Andariego y Jhon Álex Castaño.

Publicidad

El sábado 16 se celebrará el festival vallenato con Álex Manga, Nelson Velásquez, Daniel Calderón y los Gigantes, Peter Manjarrés y Luis Miguel Fuentes. El domingo 17, el cierre musical estará a cargo de Álex Campos y el grupo Rojo de México, en un espectáculo de música gospel.

Ese mismo día se llevará a cabo el Día Mundial de la Pereza en el Parque Obrero-Brasil, desde las 9:00 de la mañana, con body art, exhibición de autos antiguos, festival de cerveza, conciertos y 2 km de vía peatonal con artistas callejeros y comercio local.