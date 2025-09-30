Le quitarían la visa si lleva esto en su equipaje: norma se la cobraría muy caro

Viajar a Estados Unidos no basta con solo tener visa y ya, debe cumplir con algunas normas estrictas y que empiezan mucho antes de subirse al avión. Una de las normas principales se relaciona con lo que transporta en el equipaje, especialmente con el de mano; y es que lo que lleve consigo puede hacer que sea un viaje tranquilo o uno que le arruine su estatus migratorio.

De acuerdo con lo revelado por la Administración de Seguridad de Transporte (TSA), los controles se han endurecido para detectar elementos prohibidos, advirtiendo que quienes incumplan las normas enfrentarían sanciones importantes, entre ellas la pérdida de la visa o incluso delitos federales.



Artículos que no puede llevar en la maleta

Migración tiene una estricta normativa de cara a lo que se puede y lo que no se puede transportar en el equipaje. En el caso más crítico están las armas de fuego cargadas o con acceso a municiones. Si estos elementos están en el equipaje de mano, la infracción es una falta muy grave que puede terminar en detención inmediata y en la revocatoria de la visa americana. Así mismo ocurre con marcos, receptores y armas que hayan sido fabricadas en impresoras 3D.

Si bien las armas podrían llevarse en el equipaje facturado, se deben cumplir algunos requisitos específicos. Le quitarían la visa si lleva esto en su equipaje. No acatar estas restricciones podría generar sanciones que oscilan entre los 3.000 y 17.000 dólares, según la gravedad del caso.

Migración Colombia

Entre la lista de artículos prohibidos están: cuchillos, herramientas de corte, dispositivos incapacitantes como gas pimienta y, de manera tajante, explosivos, líquidos inflamables y materiales reactivos. Estos últimos son considerados una amenaza directa a la seguridad del avión, lo que no permitiría ningún tipo de excepción.



Le podrían quitar la visa y más

La TSA ha señalado tajantemente que si los artículos se encuentran mal embalados o sin declarar, el viajero sería multado. El rango va de 3.000 a 12.210 dólares en casos leves, pero si la situación escala a una denuncia penal, la sanción podría ser la cancelación de la visa.

Vale destacar que cada incidente se le suma al historial del pasajero en el sistema de la TSA. Esto haría que en futuros procesos migratorios o en la aprobación de beneficios como el TSA PreCheck se presenten problemas.