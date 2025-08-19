Llega a Bogotá Factory Steak & Lobster: gastronomía de brasas y océano en el corazón de la ciudad

Llega a la Zona G de Bogotá un restaurante que promete redefinir la experiencia American Steak House y convertirse en un referente de lujo en la capital. El lugar que está ad portas de abrir sus puertas al público, es concebido como una verdadera “catedral del fuego” y sin duda será un destino culinario celebra el cruce perfecto entre las brasas ardientes y la inmensidad del océano, ofreciendo cortes angus prime certificados e importados, mariscos de calidad excepcional y una cava de vinos meticulosamente curada para crear maridajes inolvidables.

Se trata de Factory Steak & Lobster, donde la parrilla no es solo un equipo de cocina, sino un escenario vibrante donde el carbón es protagonista, las brasas danzan sobre el acero y el aroma envolvente de la carne sellándose se fusiona con la brisa salina de los mariscos.

Para los amantes de la gastronomía de las brasas y los mariscos se tratará de un epicentro de excelencia en cada bocado, una promesa de alta cocina donde la técnica y la pasión se entrelazan.



La excelencia y experiencia de la carne

La obra de arte plasmado en su menú, está en manos del chef Maurizio Di Munno, quien enfatiza que la selección de cortes certificados y el proceso de cocción son casi un ritual entre el "tiempo, precisión y pasión", buscando siempre "sabores auténticos, jugosidad impecable y maridajes que hagan que cada bocado se quede en la memoria".



La carta es una oda a la carne de la más alta calidad

Entre las joyas de la corona se encuentra el imponente tomahawk de 900 gramos, una pieza que culmina su cocción sobre una piedra de sal del Himalaya, infundiendo un sabor mineral sutil y una terneza inigualable.

Para los conocedores, el New York Strip se presenta madurado en seco, una técnica que concentra y profundiza su sabor, garantizando una experiencia gustativa robusta. Pensando en compartir y en la riqueza del sabor, la entraña emerge como una opción ideal. Y, por supuesto, el ribeye, se eleva con una mantequilla de hierbas aromáticas y pimienta negra recién molida, destacando la jugosidad inherente de este popular corte.

Cortes de carnes Foto: Factory Steak & Lobster

Del océano

Mientras el fuego rinde homenaje a la tierra, el mar tiene su propio protagonismo, aportando un equilibrio sublime a la propuesta gastronómica de Factory Steak & Lobster. La oferta de mariscos frescos es de una calidad excepcional, seleccionados bajo un estricto control de origen para asegurar la máxima frescura y sabor.

Los amantes de los frutos del mar encontrarán delicias como la cola de langosta cocinada en josper, que realza su dulzura natural con un toque ahumado distintivo. Esta fusión de elementos, el “cruce perfecto entre brasas y océano”, es una de las señas de identidad de Factory Steak & Lobster, que seguramente los va a consolidad como un referente de la cocina de mar y tierra en Bogotá.

Platos de mar Foto: Factory Steak & Lobster

Una cava que cuenta historias

Con más de 200 etiquetas cuidadosamente seleccionadas, la cava no es solo un almacén, sino un tesoro que “guarda más de 200 etiquetas, desde una selección de Malbec mendocinos que abrazan la intensidad de una entraña Angus Prime, hasta un Chardonnay californiano que potencia la dulzura de una langosta”.

Aquí, el papel del sommelier trasciende la mera recomendación; se convierte en un narrador, compartiendo “el viaje de cada botella, el clima que la vio nacer y el porqué de su afinidad con cada plato”.



Un destino gastronómico imperdible en el corazón de Bogotá

“Es mucho más que un restaurante dentro de un hotel; es un destino gastronómico para Bogotá”, afirmó Thane Kuhlman, gerente general de JW Marriott Bogotá.

Con su apertura en agosto de 2025, Factory Steak & Lobster en la Zona G de Bogotá se posiciona como el epicentro de la alta cocina para los amantes de la buena mesa, los cortes de carne selectos y los mariscos frescos.

Si busca “carne, mariscos y vino en estado puro”, y una experiencia culinaria que combine la pasión por el fuego, la precisión en la preparación y un servicio impecable, este es el momento de descubrir la nueva catedral del fuego que JW Marriott Bogotá ha creado para la ciudad.