En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Los viajeros ya no tendrán que comprar doble tiquete para viajes entre Colombia y Argentina: Avianca

Los viajeros ya no tendrán que comprar doble tiquete para viajes entre Colombia y Argentina: Avianca

Avianca y Aerolíneas Argentinas anunciaron que habrá un nuevo acuerdo en el código compartido bilateral que fortalecerá la conexión y facilitará los viajes entre los dos países.

Derrumbe de vía al Llano: Avianca y Latam anuncian tarifas especiales para estos viajeros
Derrumbe de vía al Llano: Avianca y Latam anuncian tarifas especiales para estos viajeros
Foto: ImageFx
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 9 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad