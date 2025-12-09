Los viajeros ya no tendrán que comprar doble tiquete para viajes entre Colombia y Argentina: Avianca

Un importante cambio en la conectividad aérea entre Colombia y Argentina fue anunciado por Avianca y Aerolíneas Argentinas, que oficializaron un nuevo acuerdo de código compartido que simplificará la forma en que los pasajeros viajan entre ambos países.

Con esta alianza, los usuarios podrán adquirir un solo tiquete para todo su recorrido y realizar un único check-in desde el inicio del viaje, algo que hasta ahora no era posible. Este cambio promete reducir tiempos, simplificar trámites y ofrecer conexiones mucho más ágiles en una región en donde los procesos resultaban largos y fragmentados.

“Estamos muy felices de firmar este acuerdo con Aerolíneas Argentinas porque permitirá fortalecer la conectividad de nuestros clientes en Avianca en el Cono Sur, acercar a Argentina y a Colombia, a la vez que seguimos construyendo el proyecto de tener más y mejor competencia en la región para que así los clientes tengan cada vez más opciones”, mencionó Adrián Neuhauser, CEO de Abra.

Foto: AFP.

Antes de este acuerdo, quienes viajaban entre Colombia y Argentina debían comprar por separado un tiquete con Avianca y otro con Aerolíneas Argentinas. Además, estaban obligados a presentarse en los aeropuertos para hacer dos check-in independientes y, en muchos casos, recoger y volver a entregar el equipaje en las escalas. Esta nueva estrategia permitirá que todo el proceso se haga de manera integrada.



La alianza también ampliará la oferta de destinos disponibles para los viajeros. Por un lado, para los usuarios colombianos que buscan llegar a destinos turísticos y comerciales sin necesidad de hacer trámites adicionales, Avianca podrá vender tiquetes a Argentina con conexión en Buenos Aires para ciudades como: Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Ushuaia, Iguazú, Salta y Tucumán.

Mientras que Aerolíneas Argentinas ofrecerá tiquetes con conexión en Bogotá para conectar con San Andrés, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira y Santa Marta. Con esto, turistas y viajeros argentinos tendrán acceso directo a algunos de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano.

Además, el acuerdo permitirá que Avianca opere 12 destinos adicionales en Centro y Suramérica, ampliando su oferta internacional para los viajeros de la región. En este momento, ambas aerolíneas avanzan en los trámites y autorizaciones necesarias para poner en marcha completamente este nuevo esquema, que busca mejorar la conectividad y brindar una experiencia de viaje más simple y eficiente para los usuarios de los dos países.