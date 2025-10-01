Malas noticias para el bolsillo de estos colombianos que quieran sacar su visa en 2025

A partir de este 7 de octubre de 2025 hubo un cambio en la tarifa para las personas interesadas en sacar su visa de Estados Unidos.

Se trata de la "tarifa de integridad" un pago de 250 dólares, aplicable a la mayoría de categorías de visa de no inmigrante como turismo, negocios, estudios, programas de intercambio y trabajos temporales (B-1 y B-2).



¿Qué es la tarifa de integridad en la visa?

La Ley HR1, conocida como la Gran y Hermosa Ley de Visas OBBBA, fue aprobada el 4 de julio de 2025 con el objetivo de implementar una nueva tarifa obligatoria para quienes gestionen una visa de no inmigrante en embajadas o consulados de Estados Unidos.

Esta medida estuvo sustentada en apoyar la reducción del déficit fiscal y contribuir a mejoras en los consulados y embajadas de los diferentes países del mundo.

Fotomontaje Blu Radio

¿Cuánto cuesta sacar la visa para los colombianos?

Con esta nueva decisión del Gobierno de Estados Unidos, viajar a este país será mucho más costoso en los próximos meses. Con esta medida, el trámite para la visa pasaría de costar 185 dólares para pasar a tener un valor de 435 dólares.



En el siguiente video de Blu Radio le explicamos los cambios más importantes en costos de la visa:

¿Quiénes deberán pagar más por sacar la visa en 2025?

Desde el Departamento de Seguridad Nacional señalaron que esta medida aplicará para todas aquellas personas que extranjeras que quieran tramitar su visa estadounidense, menos aquellas que se encuentren bajo el programa de exención de visa.

Cabe recordar que este es un programa que permite a determinados ciudadanos de algunos países viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa, sino con una autorización electrónica. En otras palabras, esta medida afecta a extranjeros:



Turistas

Estudiantes

Trabajadores temporales

temporales Participantes en intercambios

Entre otros

EE. UU. cambia proceso para renovar visa de turista: así funcionará

Publicidad

¿Cuáles son los requisitos para reclamar el reembolso de la plata de la visa?

Tenga en cuenta que en algunos casos y siempre y cuando el interesado cumpla esas condiciones podrá recuperar parte de ese dinero. Este reembolso corresponde únicamente a los 250 dólares. Algunos de los requisitos son:

