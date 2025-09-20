Ni Bolívar ni Atlántico: este es el departamento más caliente de Colombia, según la IA

Colombia es un país que cuenta con diversidad no solo en su flora, fauna, cultura y gastronomía, sino también en su clima, contando con diferentes lugares ideales para los amantes del frío o calor.

El país cuenta con diferentes pisos térmicos que le permiten a los ciudadanos disfrutar desde los menos 0 °C en los picos de los nevados, hasta los 30 °C en la costa y distintas playas.



¿Cuál es el departamento más caliente de Colombia?

Sin embargo, aunque muchas personas creen que el departamento más caliente del país puede llegar a ser Bolívar, con ciudades con climas superiores a los 35 grados como Arjona y Cartagena; o Atlántico, con ciudades que cuentan con sensación térmica de más de 30 grados como Soledad o Barranquilla; existe un departamento que supera estos niveles.

Según la Inteligencia Artificial, el departamento más caliente de Colombia es La Guajira, un departamento ubicado al norte de Colombia, en límite con el mar Caribe y el departamento del Cesar. Su clima se caracteriza por ser seco y con altas temperaturas debido a la escasez de lluvias y a los vientos.

De acuerdo con el Ideam en 2024, el promedio de temperatura en esta región es de entre 30 y 35 grados a lo largo del año, aunque en algunas zonas puede superar los 40 C°.



La Guajira Foto: Gobernación de La Guajira

Municipios más calientes de La Guajira

En este departamento, conocido como "Pilar del Desierto", resalta por sus diferentes playas, desiertos, la cultura del pueblo Wayuu, clima de encanto, paisajes, entro otros. Los municipios más calientes de La Guajira son:



Manaure: 38,6 °C Urumita: 39,4 °C Riohacha: 37,5 °C Hatonuevo: 38,8 °C Maicao: 37,0 °C

¿Cuál es el pueblo más caliente de Colombia?

A pesar de que el departamento más caliente del país, según la IA, es La Guajira, el municipio más caliente se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca, muy cerca de Bogotá.

Se trata de Jerusalén, un municipio que en enero de 2024 superó una temperatura de 40 °C, superando todos los récords históricos del país.

