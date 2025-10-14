Estos son los pasaportes más poderosos del mundo este 2025: EEUU ya no está en el top 10

El índice de pasaportes de Henley & Partners es uno de los medidores más reconocidos que existe para determinar el poder de este tipo de documentos y su nivel comparado con otros a nivel mundial. Además, es el único de su tipo basado en datos exclusivos de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

Justamente, recientemente Henley reveló su clasificación mundial actualizada de pasaportes para este 2025 y, por primera vez desde que se creó este ranking hace ya 20 años, Estados Unidos no entró en los 10 primeros de la lista, mientras que otros países ascendieron.

Cabe recordar que este índice incluye un total de 199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje. Se actualiza mensualmente y es considerado, según su propia descripción, como una herramienta estándar para ciudadanos de todo el mundo a la hora de “evaluar la posición de un pasaporte en el espectro de movilidad global”.



Lista de los pasaportes más poderosos del mundo