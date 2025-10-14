En vivo
Turismo  / Estos son los pasaportes más poderosos del mundo este 2025: EEUU ya no está en el top 10

Estos son los pasaportes más poderosos del mundo este 2025: EEUU ya no está en el top 10

Pasaportes más poderosos del mundo
Pasaportes más poderosos del mundo
Foto: AFP / Img, FX
Por: Alison Farfán López
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

El índice de pasaportes de Henley & Partners es uno de los medidores más reconocidos que existe para determinar el poder de este tipo de documentos y su nivel comparado con otros a nivel mundial. Además, es el único de su tipo basado en datos exclusivos de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

Justamente, recientemente Henley reveló su clasificación mundial actualizada de pasaportes para este 2025 y, por primera vez desde que se creó este ranking hace ya 20 años, Estados Unidos no entró en los 10 primeros de la lista, mientras que otros países ascendieron.

Cabe recordar que este índice incluye un total de 199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje. Se actualiza mensualmente y es considerado, según su propia descripción, como una herramienta estándar para ciudadanos de todo el mundo a la hora de “evaluar la posición de un pasaporte en el espectro de movilidad global”.

Lista de los pasaportes más poderosos del mundo

PaísPuestoDestinos sin visa
Singapur193
Corea del Sur190
Japón189
Alemania188
Italia188
Luxemburgo188
España188
Suiza188
Austria187
Bélgica187
Dinamarca187
Finlandia187
Francia187
Irlanda187
Países Bajos187
Grecia186
Hungría186
Nueva Zelanda186
Noruega186
Portugal186
Suecia186
Australia185
Chequia185
Malta185
Polonia185
Croacia184
Estonia184
Eslovaquia184
Eslovenia184
Emiratos Árabes Unidos184
Reino Unido184
Canadá183
Letonia10º182
Liechtenstein10º182
Islandia11º181
Lituania11º181
Malasia12º180
Estados Unidos12º180
Rumania13º179
Bulgaria14º178
Chipre14º178
Mónaco15º177
