Persisten los atrasos en aeropuertos de EEUU tras el peor fin de semana del cierre federal

Los aeropuertos de Estados Unidos siguen viviendo jornadas caóticas por la escasez de controladores aéreos, en medio del cierre del Gobierno federal que ya completa 34 días sin acuerdo en el Congreso.

El fin de semana fue el peor desde el inicio de la paralización. Los aeropuertos de Newark (Nueva Jersey) y del área metropolitana de Nueva York reportaron este lunes nuevas demoras y cancelaciones por falta de personal.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que entre el viernes y el domingo se registraron más de 98 “alertas de personal”. En Newark, las operaciones tuvieron que ser ajustadas e incluso suspendidas de manera temporal.

Según la FAA, cerca del 80 % de los controladores del área de Nueva York no se presentó a trabajar el viernes de Halloween. La misma situación se repitió en aproximadamente la mitad de los 30 aeropuertos principales del país. Estos empleados esenciales continúan trabajando sin salario por la falta de fondos federales.



Torres de control en Austin, Dallas, Boston, Denver, Nashville y Phoenix también reportaron escasez de personal durante el fin de semana. Las ausencias, motivadas por enfermedades o por la búsqueda de ingresos temporales, complican aún más el panorama en un sector que ya enfrenta déficit de personal desde hace años.

Durante las “alertas de personal”, las torres deben modificar sus operaciones para mantener la seguridad del espacio aéreo, ya que no cuentan con suficiente personal para manejar la carga habitual.

Desde el inicio del cierre, el 1 de octubre, se han reportado 395 alertas de personal, cuatro veces más que en el mismo periodo del año pasado.

La crisis política en Washington sigue sin solución. Este lunes, el Senado intentará aprobar una resolución temporal presentada por los republicanos para financiar agencias y programas federales hasta el 21 de noviembre. Sin embargo, se espera que fracase nuevamente.

Si no se aprueban nuevos fondos en los próximos dos días, el miércoles 5 de octubre se rompería el récord del cierre más largo en la historia del país, que hasta ahora es de 35 días.

La última paralización terminó tras la presión de la industria aérea, luego de que la ausencia de controladores afectara gravemente los aeropuertos más importantes del país.

A la crisis se suma el fin de los subsidios del programa de ayuda alimentaria SNAP, agotados desde el 1 de noviembre, lo que aumenta la presión sobre legisladores demócratas y republicanos para lograr un acuerdo que reactive el Gobierno y alivie el caos en los aeropuertos.