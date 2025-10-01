Por cierre de Gobierno en EEUU, Embajada en Colombia dejará de prestar servicio útil a ciudadanos

El 1 de octubre de 2025 marcó el inicio del nuevo año fiscal en Estados Unidos, pero también una crisis presupuestaria en Washington.

El Congreso estadounidense no logró aprobar el presupuesto federal, lo que provocó un cierre parcial del Gobierno desde la medianoche. Este cierre resultó en que aproximadamente 750.000 empleados fueran enviados a casa.

Este cierre, además, tuvo consecuencias en la operación diplomática en Colombia. Por un lado, la Embajada de Estados Unidos en Colombia suspendió la actualización de sus redes sociales, justificando esta acción por la “interrupción de asignaciones presupuestarias”.

"Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad", señalaron.



Aunque una de las principales preocupaciones para cientos de colombianos tiene que ver con el tramite de sus visas y pasaportes, señalaron que el servicio se mantiene, "según lo permita la situación".

"Los servicios programados de pasaportes y visas continuarán durante el periodo de interrupción de asignaciones presupuestarias en Estados Unidos, según lo permita la situación. Para obtener información sobre nuestros servicios consulares visite la página", informaron en sus redes sociales.