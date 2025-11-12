El sendero con quebradas cristalinas perfecto para visitar con su perro: a una hora de Bogotá

Cada vez más familias colombianas incluyen a sus mascotas en sus planes de fin de semana. Los paseos al aire libre se han convertido en la excusa perfecta para compartir con ese amigo peludo que es parte del hogar.

Si usted busca un lugar donde su perro pueda correr libremente, refrescarse en quebradas cristalinas y respirar aire puro, hay un destino que no puede pasar por alto.

Se trata de la Cascada de Albán, un paraíso natural ubicado a tan solo una hora de Bogotá.



Un destino pet friendly entre montañas y cascadas

En los últimos años, los viajes pet friendly han tomado fuerza en Colombia, y la Cascada de Albán se posiciona como uno de los lugares favoritos para quienes disfrutan del senderismo en compañía de sus mascotas.

Albán, Cundinamarca. Foto: Google Maps

Este rincón natural, ubicado en el municipio de Albán, Cundinamarca, ofrece un recorrido lleno de frescura, vegetación y tranquilidad.



Durante la caminata, los visitantes pueden disfrutar de senderos rodeados de bosque altoandino, escuchar el constante murmullo del agua y descubrir una imponente cascada que cae entre rocas cubiertas de musgo.

El trayecto, de baja dificultad y una duración aproximada de tres a cuatro horas, es perfecto para quienes buscan desconectarse sin exigir demasiado esfuerzo físico.

Además de su belleza natural, este sendero guarda un toque de historia. Parte del recorrido atraviesa antiguas vías del tren, lo que añade un encanto pintoresco al paseo y convierte cada paso en una experiencia entre la memoria y la naturaleza.

Publicidad

La combinación de paisajes verdes, quebradas cristalinas y el aire fresco de las montañas hace de este destino un lugar ideal para quienes buscan reconectar con la naturaleza y disfrutar de un día diferente junto a su mascota.



Consejos para disfrutar la caminata con su perro

Para vivir una experiencia segura y cómoda, tenga en cuenta algunas recomendaciones:



Lleve agua suficiente para usted y su mascota, junto con un recipiente portátil.

Use arnés y collar con identificación en todo momento.

Opte por calzado con buena tracción, ya que el terreno puede tornarse resbaladizo.

Evite días de lluvia, pues el caudal de las quebradas puede aumentar.

Si es su primera visita, considere contratar un guía local que conozca los puntos más atractivos del recorrido.

Cómo llegar desde Bogotá

Llegar a la Cascada de Albán es sencillo. Desde la capital, puede salir por la calle 13 o la calle 80, pasando por los municipios de Funza, Mosquera y Facatativá. Desde este último punto, solo se necesitan unos 30 minutos adicionales para acceder al sendero.

El viaje, de aproximadamente una hora, transcurre entre paisajes rurales y montañas cubiertas de niebla, hasta llegar a este lugar donde el sonido del agua y el verde del bosque invitan a la calma y la contemplación.



La Cascada de Albán es una joya natural que combina aventura, historia y descanso. Es el plan ideal para quienes desean salir de la rutina, respirar aire puro y disfrutar del entorno junto a su perro.