Uno de los miradores más altos de Colombia está en Bogotá, y no es Monserrate

Bogotá es una de las grandes ciudades más altas del continente con una altitud de 2.640 metros sobre el nivel del mar y tiene uno de los miradores también más altos, ya que se ubica a 3.260 metros de altura.

Y no, no vamos hablar en este artículo sobre Monserrate, sino sobre la montaña que se ubica a su lado el Mirador Cerro de Guadalupe desde allí, se puede apreciar una vista impresionante de toda la ciudad, pero con un ambiente más tranquilo y menos concurrido.

Según datos oficiales del Banco de la República , hacia 1940 se reconstruyó la ermita que se había levantado en la cima, desde el siglo XVII. En 1946, se emplazó allí mismo el Monumento a Nuestra Señora de Guadalupe, una escultura de la Virgen de la Inmaculada Concepción, de 15 metros de altura, obra del escultor Gustavo Arcila Uribe.

El Cerro de Guadalupe, ubicado en los cerros orientales de Bogotá, es un lugar emblemático de la ciudad y un importante centro de peregrinación. Foto: AFP

A diferencia de la Virgen de Guadalupe de México, que se apareció a Juan Diego, la imagen venerada en el Cerro de Guadalupe de Bogotá es la de la Inmaculada Concepción, patrona de la Arquidiócesis de Bogotá.

¿Cuánto cuesta ir al mirador del cerro de Guadalupe en Bogotá?

El Cerro de Guadalupe es un lugar turístico muy popular en Bogotá por su mirador a toda la ciudad. Hay muchas maneras de llegar hasta allí, y los precios varían dependiendo del medio de transporte que elija.

En transporte público:



La opción más económica es tomar un bus en la calle 6 con carrera 15, al lado de la estación de la Policía Metropolitana de Bogotá. El pasaje cuesta alrededor de 6.000 pesos.

En taxi o vehículo privado:



Si prefiere un medio de transporte más cómodo, puede tomar un taxi o un vehículo privado. El costo dependerá de la distancia y el tráfico, pero generalmente oscila entre los 15.000 y 30.000 pesos.

¿Qué días se puede subir al cerro de Guadalupe?

Cada domingo en horarios de las 9:00 a.m., 10:30 a.m. y 12:00 m. y los primeros domingos de cada mes las misas son a las 8:00 a.m.- 10:00 a.m. y 12:00 m. a las que acuden cientos de feligreses en busca de bendiciones y un rato de esparcimiento en la ciudad.

En este cerro encontrará lugares donde venden artículos religiosos, artesanías y zona de comida, donde podrá elegir el tipo de recuerdo de éste icono de Bogotá, además de probar dulces típicos de la capital así como deliciosas comidas.