En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / ¿Viaja a EEUU? Habrá cambios en más de 40 aeropuertos por cierre de gobierno

¿Viaja a EEUU? Habrá cambios en más de 40 aeropuertos por cierre de gobierno

Se estima que entre 4.000 y 4.500 vuelos diarios, tanto comerciales como de carga, podrían verse afectados por la medida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad