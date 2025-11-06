¿Viaja a EEUU? Habrá cambios en más de 40 aeropuertos por cierre de gobierno

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció que, si el cierre del Gobierno se mantiene, reducirá en un 10 % la operación de 40 de los aeropuertos más importantes del país a partir de este viernes.

De acuerdo con Duffy, la parálisis de la Administración federal por falta de fondos —la más prolongada en la historia del país— ha generado un déficit de cerca de 2.000 controladores aéreos.

Retraso en aeropuerto Foto: AFP

“Una de las medidas será reducir en un 10 % la capacidad operativa en 40 de nuestras sedes. Esta decisión está basada en datos, considerando qué aerolíneas tienen más vuelos y dónde se concentra la mayor presión del sistema”, explicó durante una conferencia de prensa.

Se estima que entre 4.000 y 4.500 vuelos diarios, tanto comerciales como de carga, podrían verse afectados por la medida.



Por su parte, el administrador federal de Aviación, Brian Bedford, indicó que los recortes impactarán principalmente los aeropuertos de mayor demanda, donde el tráfico aéreo ha alcanzado niveles críticos.

Duffy reconoció además que muchos controladores no han recibido salario en un mes, lo que ha llevado a varios a buscar empleos adicionales. “No quiero que tengan otros trabajos, quiero que vengan a trabajar, pero entiendo las dificultades que enfrentan”, expresó.

Torre de control aeropuerto Foto: AFP

El Departamento de Transporte convocará a las aerolíneas que operan en el país en las próximas 48 horas para coordinar ajustes de horarios “de manera ordenada y proporcional”.

Aeropuertos como Phoenix (Arizona) y Newark (Nueva Jersey), que sirve al área de Nueva York, ya registran demoras en vuelos internacionales, y las autoridades advierten que los pasajeros podrían enfrentar esperas de hasta tres horas.

El cierre del Gobierno, iniciado el 1 de octubre, se convirtió este miércoles en el más extenso de la historia estadounidense, superando los 35 días del cierre de 2018-2019 durante el primer mandato de Donald Trump, que terminó, en gran parte, debido a la crisis en el tráfico aéreo causada por la falta de controladores.