¿Viajará en navidad desde Colombia? Estos son los destinos más económicos para vacacionar

Viajar dejó de ser un lujo reservado para unos pocos. Con la llegada de nuevas aerolíneas, promociones constantes y una tasa de cambio favorable, cada vez más colombianos buscan vivir experiencias fuera del país sin gastar una fortuna. El sueño de llenar el pasaporte de sellos es hoy más alcanzable si se planifica con cuidado, se comparan precios y se eligen destinos donde el peso colombiano rinde mejor.

Según el portal Turismocity, hay cinco países que encabezan la lista de destinos internacionales más económicos para los viajeros colombianos. Todos combinan historia, gastronomía, cultura y paisajes únicos con costos de hospedaje y alimentación bastante accesibles.



¿Cuáles son los destinos internacionales más baratos para los colombianos en 2025?

Istanbul, Turquía AFP

1. Turquía: conexión directa desde Bogotá.

Gracias a la ruta Bogotá–Estambul de Turkish Airlines, inaugurada en 2024, Turquía se ha consolidado como una de las opciones más atractivas. La moneda local favorece al peso colombiano y permite disfrutar de playas como Antalya o Izmir, recorrer museos y probar la reconocida gastronomía turca sin que el presupuesto se dispare.



Virgen del Panecillo en Quito. Foto: Quito Tour

2. Ecuador: cercanía y economía.

La frontera terrestre y los vuelos cortos hacen de Ecuador un destino fácil y asequible. En ciudades como Quito o Guayaquil, el alojamiento puede costar desde 10 dólares por noche, y una comida completa menos de 5 dólares. Además, la dolarización facilita calcular los gastos sin preocuparse por variaciones en la tasa de cambio.

Río Paraguay Foto: AFP

Publicidad

3. Paraguay: el secreto del Cono Sur.

Con un bajo costo de vida y poco turismo masivo, Paraguay ofrece una experiencia auténtica. En Asunción, los precios de alojamiento y comida son más bajos que en otros países vecinos. Sus paisajes, como las Misiones Jesuíticas o el Chaco Paraguayo, son ideales para quienes buscan tranquilidad y cultura.

Antigua Guatemala asistur.gt

4. Guatemala: historia a bajo costo.

Sin necesidad de visa, Guatemala permite descubrir joyas como Tikal o el Lago de Atitlán. Los hospedajes en Antigua Guatemala rondan los 10 dólares por noche, y su gastronomía tradicional ofrece una experiencia sabrosa y económica.

Publicidad

Oraeda, al oeste de Rumania expedia.com

5. Rumania: la Europa más asequible.

Aunque el vuelo representa el mayor gasto, Rumania sorprende con precios bajos en alojamiento, transporte y comida. Bucarest y los castillos de Transilvania ofrecen una experiencia europea por una fracción del costo de otros destinos del continente.



Consejos para viajar barato desde Colombia al exterior

Los expertos en turismo recomiendan viajar en temporada baja, comparar aerolíneas, usar plataformas de reserva anticipada y planificar con tiempo. En un contexto donde los tiquetes y el hospedaje cambian constantemente, organizarse puede significar ahorrar hasta un 40 %.

En definitiva, conocer el mundo no siempre exige una cuenta abultada. Con información, estrategia y una buena planeación, cualquier colombiano puede cumplir el sueño de viajar sin vaciar el bolsillo.