En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Venezuela  / ¿Recuperará Venezuela sus niveles históricos de producción de crudo? Hay serias dudas

¿Recuperará Venezuela sus niveles históricos de producción de crudo? Hay serias dudas

Desde la operación estadounidense en Venezuela que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump asegura que las compañías petroleras de Estados Unidos invertirían "miles de millones de dólares".

¿Recuperará Venezuela sus niveles históricos de producción de crudo? Hay serias dudas
Donald Trump negociará el crudo de Venezuela.
Fotos: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad