Vladimir Padrino dice que 47 militares murieron en incursión de EEUU donde capturaron a Maduro

El ministro de Defensa informó que hubo nueve mujeres entre las víctimas y más de 110 heridos y recordó a los 32 soldados cubanos que murieron en el ataque de Estados Unidos en Venezuela.

Vladimir Padrino dice que 47 militares murieron en incursión de EEUU donde capturaron a Maduro
El ministro de Defensa también mencionó a los soldados cubanos que murieron tras el ataque militar en Venezuela.
Fotos: AFP / Truth Social @realDonaldTrump
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

