Así inicia la Liga BetPlay: 19 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 19 de enero de 2026:



El Real Madrid compareció ante los medios para referirse al compromiso ante el Mónaco en la Champions League.

Senegal venció a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones.

Dylan Borrero, jugador del América de Cali, se pronunció sobre su destacada participación en el equipo.

José Enamorado debutó en el partido del Gremio contra São Paulo, consiguiendo una asistencia que se convirtió en el cuarto gol del partido para el 'inmortal Tricolor'.

Millonarios cayó ante Bucaramanga 2 - 1 en el partido de apertura de la Liga BetPlay en el estadio Américo Montanini.

