Así inicia la Liga BetPlay: 19 de enero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 19 de enero de 2026:
- El Real Madrid compareció ante los medios para referirse al compromiso ante el Mónaco en la Champions League.
- Senegal venció a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones.
- Dylan Borrero, jugador del América de Cali, se pronunció sobre su destacada participación en el equipo.
- José Enamorado debutó en el partido del Gremio contra São Paulo, consiguiendo una asistencia que se convirtió en el cuarto gol del partido para el 'inmortal Tricolor'.
- Millonarios cayó ante Bucaramanga 2 - 1 en el partido de apertura de la Liga BetPlay en el estadio Américo Montanini.
