Abiertas las inscripciones para 'Gammers 2023' en Medellín

A partir del martes 7 noviembre y hasta el 17 del mismo mes estarán abiertas las inscripciones para el festival de Gammers en Medellín, al que se puede sumar, de manera gratuita, a través de la plataforma del Inder .

¿Qué videojuegos estarán en Gammers 2023?

El evento tendrá competencias en los videojuegos FIFA, Fortnite, Valorant, League of Legends, Super Smash Bros, Gran Turismo, Chess Virtual y Just Dance, a los que podrán inscribirse mayores de 10 años, exceptuando FIFA Y Just Dance, que son las únicas modalidades disponibles también para menores de 10 años.

Mauricio Córdoba Arboleda, líder del área de Recreación y subdirector encargado de Fomento Deportivo del INDER Medellín, habló sobre el evento: “Dispondremos de las plataformas de diferentes juegos interactivos, en deportes, roles, para avanzar en las dinámicas que la política pública del deporte, la recreación y la actividad física del Distrito tiene establecidos para todos los ciudadanos", explicó.

Para está ocasión se esperan más de 5.000 asistentes entre jugadores inscritos y público general, que se reunirán en el Coliseo de Combate de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

